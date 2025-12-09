聽新聞
台灣臨床試驗中心聯盟成立 盼加速新藥引進

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
全球臨床試驗快速成長，「台灣臨床試驗中心聯盟」於昨日正式成立。記者沈能元／攝影
全球臨床試驗快速成長，台北醫學大學校長吳麥斯和台中榮總院長傅雲慶共同發起「台灣臨床試驗中心聯盟」，昨天正式成立，衛福部長石崇良指出，聯盟由國內32家醫學中心、大型區域醫院、學校合作成立，在新藥發展快速，且朝向分子化、基因研究等，全世界都爭取新藥開發臨床試驗能在本地進行，聯盟成立是重要里程碑。

「台灣臨床試驗中心聯盟」的參與者包括台大醫院、台北榮總共23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及一所大學。吳麥斯說，目前台灣臨床試驗每年約300至400件，落後於南韓澳洲的1000件，台灣實力不輸人，案件數卻追不上人，關鍵原因是制度與流程效率，無法同步跟上。

吳麥斯指出，台北醫學大學及體系的北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院及台中榮總共同發起「台灣臨床試驗中心聯盟」，臨床試驗是在嚴格倫理及法規監管下，驗證創新醫療安全性與有效性的程序，「不是把病人當白老鼠，而是為明天的醫療做今天的準備」。

聯盟籌備共同召集人傅雲慶指出，台灣臨床試驗最大瓶頸並非醫療能力不足，而是多中心流程缺乏整合，聯盟成立後將推動六大任務，包括統一人體臨床試驗（IRB）審查文件並強化聯合倫理審查委員會機制、制定臨床試驗合約標準範本、建置計畫主持人及整治醫師資料庫、打造全國性受試者招募平台，促進亞太策略聯盟與國際合作等。

石崇良指出，國內醫療品質好，民國113年開始補助卓越臨床中心，目前共八家，也有聯合人體臨床試驗（IRB）收案等措施。

石崇良說，但現在藥廠考慮藥物開發速度，有更多醫院加入臨床試驗聯盟，透過標準、程序一致及單一窗口，不論新藥、學名藥及生物相似藥上，均可以加快收案，達到產業發展、學術研究及病人用藥的三贏局面。

台大醫院 榮總 醫學中心 南韓 澳洲 石崇良 新藥開發

