健康主題館／天冷好發心血管疾病 三高族首重保暖

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。 圖／AI生成
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。 圖／AI生成

本周受三波東北季風影響，氣溫下降，溫差變大，增加心血管疾病中風急性發作風險。義大醫院心臟內科主治醫師尤登弘表示，低溫來襲，可能增加心血管疾病風險，戶外從事運動及中高齡、三高族群，務必做好保暖措施。

根據統計，心血管疾病死亡人數最多的為1、2及12月；研究亦顯示，氣溫每下降1°C，心血管相關疾病的發生率上升1.2%、死亡率上升1.6%。早晚溫差大，血管易急速收縮，血壓波動劇烈，特別是高齡長者、高血壓及心臟病患者，需注意保暖與定期監測。

尤登弘指出，秋冬時期，門診的心血管疾病患者會明顯增加，因為氣候變化易造成血壓與心律的波動，導致心臟疾病惡化，而氣溫驟降也易誘發心律不整，包括心房顫動。

增強心肺 有氧結合肌力

運動有助於穩定血壓，尤登弘指出，每周進行150分鐘的中等強度有氧運動，例如慢跑、游泳或騎自行車，另加上深蹲、阻力刺激等肌力訓練，可增強心肺功能、改善血管彈性。對長者或有慢性病史的人來說，規律運動也是預防心血管疾病的關鍵，建議透過適當監測與個人化訓練計畫，安全維持規律運動。

對於有心血管病史或是心律不整的患者，常擔心劇烈運動會增加心臟負擔，使症狀惡化。尤登弘指出，目前醫療科技已經有了新的治療方式，可透過採用不需侵入性手術植入、無導線且可取出的心律調節器，降低治療風險及恢復的時間，甚至有機會參與需耐力的長時間運動。

冬天運動 熱身收操不可少

尤登弘說，冬天運動時務必遵守保暖、熱身、收操、補水及調整運動時間等原則，降低心血管疾病風險。三高患者須規律用藥，一般民眾要做好保暖措施，避免流汗造成體溫驟降，運動過後也要立刻擦乾汗水，穿上保暖外套以防著涼，並收操幫助疲累的肌肉放鬆，讓心跳減慢，回到平靜狀態。

禦寒8要點

要保暖：低溫或外出時，要做好完整保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子，及多層次保暖衣物等。

要暖身：剛起床後活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水，多攝取蔬果，預防便祕。也避免突然用力、緊張、興奮以及激烈運動等。

避免飯後立即泡澡：如有心臟血管疾病，避免單獨爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯，泡湯溫度勿超過40℃，飯後2小時後再進行為宜。

避免加重身體壓力：運動避開酷寒與早晚的高風險時段，避免寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應隔一個小時後再進行。

妥善控制病情，規律服藥：規律服藥且定期回診，定期量測血糖、血壓、血脂肪。

隨身帶病歷卡與緊急用藥：外出時隨身攜帶有註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等資訊，以及緊急備用藥品。

有症狀立即就醫：突然胸悶痛、呼吸困難、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，立即打119緊急送醫。

資料來源／國健署   整理／廖靜清

運動 心血管疾病 肌肉 血糖 心肌梗塞 中風 高血壓 高齡化

