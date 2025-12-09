聽新聞
李敖故居明年將都更 書房開放展覽

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
已故作家李敖北市敦化南路故居將於明年底拆除，其子李戡近日開放書房展覽。記者黃義書／攝影
已故作家李敖北市敦化南路故居將於明年底拆除，其子李戡近日開放書房展覽。記者黃義書／攝影

已故作家李敖在北市大安區敦化南路上故居因都更將在明年拆除，其子李戡近日開放故居書房展覽，有近萬冊書籍，及當年質詢的道具如催淚瓦斯等，可追憶李敖留下的點點滴滴。

走進李敖故居玄關，映入眼簾的是當年放在立委辦公桌的名牌，李戡表示，這是父親最自豪的事之一，笑稱「當年是為給馬英九壓力跑去選立委的」，最終吊車尾當選，當時叱吒風雲的立院生活點滴，也被保留下來，包含通訊錄、合照，連當年質詢台上用過的催淚瓦斯都存放在書櫃。

房子內存放著李敖的大量藏書，《李敖大全集》也被保存下來，李戡說，屋內藏書至少上萬冊，搬家整理超過半年，還有非常多書籍未整理完，包含祖父畢業證書、台大聘書、當年數學考卷、胡適親筆寫給李敖的書信等，都是珍貴資料。

李戡說，展示這些收藏品，是回應父親生前心願，在都更前最後時光，想邀請新朋友、老朋友來坐坐，即日起到明年10月每周五晚間開放兩團參觀，每組5至8人，可私訊臉書或LINE報名。

