張麗善行銷台灣鯛 侯友宜相挺

高雄市衛生局日前公告全聯販售雲林的台灣鯛魚排含動物用藥，經確認烏龍一場、立即致歉，仍造成產地雲林養殖漁民受強大衝擊，對此，縣長張麗善昨辦記者會行銷台灣鯛，指出新北市長侯友宜主動來電要幫忙行銷、選用於營養午餐。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林台灣鯛年產量約1925公噸，此烏龍事件的產業損失情形尚在統計，但縣內養殖戶因這事件將近一周無法出貨，增加飼養成本，且訂單回流情況尚未得知。口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評說，高市衛生局日前致歉時承諾會賠償，但未提出具體補償方案及是否協助行銷。

高市衛生局回應，正等待雲林盤點，「屆時提出多少，就賠多少」。

縣府舉辦記者會行銷台灣鯛，張麗善表示，雲林縣政府對所有農漁產品，一向秉持最嚴格、最審慎的管理態度，致力提供「安全、安心、健康、美味」的農漁產品給全國消費者，希望消費者能夠重新建立信心，並全力協助受影響業者啟動求償程序。

張麗善也說，事發後，侯友宜第一時間來電主動說要幫忙行銷台灣鯛，也會在學生營養午餐加強選購台灣鯛，非常感謝他對雲林農漁產業的力挺。

高雄市衛生局日前宣布雲林口湖漁類生產合作社供應給全聯福利中心的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」殘留，引發廣泛關注與討論，但業者與雲林縣府採檢送驗結果都是零檢出，事後證實為高市府檢驗時誤判，全案檢警將衛生局前約聘陳姓研究助理列被告，並擴大釐清相關單位有無故意或過失。