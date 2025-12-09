聽新聞
台南車站前廣場改造 圓環改U形

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南火車站站前廣場改造工程今起第1階段動工，進行分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等調整，並進行路面修復。圖／南市交通局提供
台南火車站站前廣場改造工程今起第1階段動工，進行分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等調整，並進行路面修復。圖／南市交通局提供

台南火車站為遊客進入台南的門面，將斥資3.45億元改善站前廣場的交通環境，第1階段今起施工，調整分隔島樹木、照明、控制箱等，但隨工程進度恐進入交通混亂期，市府指出，預計在明年春節後，站前圓環改為可雙向行駛的U形道路，屆時影響較大。

交通局長王銘德說，施工期間周邊動線將分階段調整，會持續注意交通維持情形，請用路人提前留意相關交通資訊、並依現場指示通行，預計2027年的年底前完工，大幅提升火車站周邊步行品質與轉乘效率。

交通局規畫，「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」分3階段進行，第1階段由工務局進行分隔島灌木、喬木、照明、控制箱等調整，並進行路面修復，今將進場施工，預計24日完工，整體交通動線預計不受影響；第二階段則自25日起，由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程，採半半施工方式，預計明年2月上旬完成。

第3階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，屆時將更動現有行車動線，影響較大，預計明年農曆春節及228連假之後實施；王銘德指出，原本繞行圓環的單向循環通行方式，第3階段改為可雙向行駛的U形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則在成功路及中山路設置臨時站，將會另外發布詳細動線、接送區、公共運輸的安排規畫。

