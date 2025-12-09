聽新聞
0:00 / 0:00

北市特一號改雙向 居民憂事故增

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市市民廣場改造將封市府路，除了37條公車路線將調整，北市議會前方的特一號道路也將改為雙向車道，讓周邊社區居民、民代很憂心，未來車潮增加，加上前方又是基隆地下道出口，恐造成車輛交織事故、塞車等亂象。

北市交通局上月底首度到地方開說明會，有地方民眾反映，北市府要改造市民廣場，先前卻沒將基隆路車行地下道上方的特一號道路納入交通改善計畫。

特一號道路目前為單向5車道，未來將改為往仁愛路四段3車道、往松壽路2車道，由於旁有興隆整宅等社區，議員張文潔說，住戶擔憂目前特一號道路車流不大，但基隆松壽路口過去就常發生車禍，未來封掉市府路，周邊動線改變，勢必造成特一號道路及周邊車流、事故變多，市府應提前因應。

「在地居民比較多是搭公車、大眾運輸，開車多半是外地來的。」在地興隆里長吉娃斯．吉果說，除特一號道路，市府周邊37條路線公車動線也將會調整，市府應提前與居民溝通。至於特一號道路，以往易發生機車摔車事故，市府改鋪瀝青後已變得較安全。

對於周邊居民擔憂，交通局綜合規畫科長黃皇嘉表示，公車路線確定就會與居民溝通，未來特一號改為雙向後，仁愛路四段就能右轉特一號道路後左轉松壽路，前往松智路上百貨公司。

北市 北市府 公車

延伸閱讀

北市中正高中新大樓開工動土 預計117年完工

蔣萬安諷禁小紅書…綠轟玩偷換概念 北市回擊反打臉卓榮泰

北市有感！晚間7時24分發生規模5.7地震 板南線暫停1分鐘

落實兒少照顧！北市補助院所施打公費疫苗 盼接種更方便

相關新聞

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震為級淺層地震，且為中型地震，不排...

男生露營後手掌驚現紅斑！問AI答「小心是梅毒」 醫生驗出驚人答案

去露營竟然會感染梅毒？台灣1名醫生分享病例，指1名年輕男生去完露營，發現「手掌就出現這些紅紅的斑點」，初時以為是過敏或被毒蟲咬傷，於是自行...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

台鐵先前因突發事件造成誤點，影響通勤族權益。基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會商精進作法。謝國樑希望台鐵強化...

李敖故居明年將都更 書房開放展覽

已故作家李敖在北市大安區敦化南路上故居因都更將在明年拆除，其子李戡近日開放故居書房展覽，有近萬冊書籍，及當年質詢的道具如...

農退儲金修正版加大補貼 專家：應和老農津貼一併規畫

農民退休儲金覆蓋率僅四成，立委、農業部紛紛提出修正草案版本，要提高參與誘因，但專家表示，各種調高政府負擔比的農退儲金修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。