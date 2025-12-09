北市特一號改雙向 居民憂事故增

北市市民廣場改造將封市府路，除了37條公車路線將調整，北市議會前方的特一號道路也將改為雙向車道，讓周邊社區居民、民代很憂心，未來車潮增加，加上前方又是基隆地下道出口，恐造成車輛交織事故、塞車等亂象。

北市交通局上月底首度到地方開說明會，有地方民眾反映，北市府要改造市民廣場，先前卻沒將基隆路車行地下道上方的特一號道路納入交通改善計畫。

特一號道路目前為單向5車道，未來將改為往仁愛路四段3車道、往松壽路2車道，由於旁有興隆整宅等社區，議員張文潔說，住戶擔憂目前特一號道路車流不大，但基隆松壽路口過去就常發生車禍，未來封掉市府路，周邊動線改變，勢必造成特一號道路及周邊車流、事故變多，市府應提前因應。

「在地居民比較多是搭公車、大眾運輸，開車多半是外地來的。」在地興隆里長吉娃斯．吉果說，除特一號道路，市府周邊37條路線公車動線也將會調整，市府應提前與居民溝通。至於特一號道路，以往易發生機車摔車事故，市府改鋪瀝青後已變得較安全。

對於周邊居民擔憂，交通局綜合規畫科長黃皇嘉表示，公車路線確定就會與居民溝通，未來特一號改為雙向後，仁愛路四段就能右轉特一號道路後左轉松壽路，前往松智路上百貨公司。