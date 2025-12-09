聽新聞
北市市民廣場改造 衝擊17路段

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市議會前方的特一號道路將改為雙向。記者邱書昱／攝影
北市議會前方的特一號道路將改為雙向。記者邱書昱／攝影

北市蔣萬安斥資8.2億改造市民廣場為「會呼吸的公園」，明年9月發包，拚2028年底完工。但周邊交通恐大受衝擊，由於市府前的市府路將消失，周邊17處路段服務水準恐下降，如仁愛路光復南至逸仙路由C降為D級；松壽路基隆路至市府路段則從B降為D級。

交通局坦言，改造工程將封掉松高路至松壽路間的市府路，市府改善措施包括車流導引，提供駕駛人建議行駛動線，及調整號誌秒數、拓寬車道增加道路空間；另會針對車流較大的路口右轉增加號誌時相，部分路段車道也會重新配置。

市民廣場改造以「森林都心」、「城市舞台」及「全齡共融」3大理念為核心，將大規模提升綠覆率，打造「風雨走廊」串聯議會及市府動線及增設親子互動空間。不過改造前，引發各界憂心交通衝擊。

議員林亮君調閱數據發現，改造工程啟動後，市府大樓周邊17處道路服務水準恐下降，除仁愛、松壽路等，還有9個路段服務水準降至E級，包括松智路松高至松壽路間從B級降為E級。整體周邊服務水準從現況的BCD級，封市府路後惡化為CDE級。

另外，從內湖走堤頂大道下基隆路車潮也相當多，未來封市府路後，恐因塞車回堵內湖，首當其衝路口包括忠孝東路、基隆路等。

道路服務水準C級為車流正常，D級則接近壅塞，E級為壅塞，路口接近飽和，車流回堵。

「市民準備好等更多紅燈了嗎？」林亮君說，北市府要增加綠地、休憩空間是好事，但直接消滅一條路，工期還要2年多，呼籲北市府應提前因應相關配套。

交通局長謝銘鴻表示，希望周邊道路可維持現在的D級道路服務水準，年底會針對更大範圍模擬流量、提出配套因應。

