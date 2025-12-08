日本北海道發生規模7.6地震 氣象署緊急發布海嘯消息

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本青森縣外海發生規模7.6強震，我國中央氣象署也發布海嘯消息，研判不會影響台灣。圖／中央氣象署提供
日本青森縣外海發生規模7.6強震，我國中央氣象署也發布海嘯消息，研判不會影響台灣。圖／中央氣象署提供

日本青森縣外海今日晚間發生強烈地震，日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震，日本當局也針對部分沿海地區發布海嘯警報。我國中央氣象署也發布海嘯消息，研判不會影響台灣，並會持續觀察後續發展。

日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震，由於地震規模大，日本當局也針對部分沿岸地區發布海嘯警報與注意報，提醒民眾務必迅速前往高處避難，相關海嘯高度預估正持續更新中。

我國氣象署晚間也發布海嘯消息指出，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天晚間10時15分日本北海道發生規模7.6地震，震央位於東經142.30度、北緯41.00度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，太平洋海嘯中心發海嘯威脅訊息，研判不會影響台灣；氣象署已發海嘯消息，將持續觀察後續發展。

日本青森縣外海發生規模7.6強震。圖／截自日本氣象廳
日本青森縣外海發生規模7.6強震。圖／截自日本氣象廳

海嘯 日本 地震

延伸閱讀

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

花蓮近海5.7地震 陸福建廈門、泉州等多地有感

這理由讓日本不幫了！ 越南新核電廠計畫恐遇變數

陸外交部批日本不思悔改 要求老實實撤回高市「謬論」

相關新聞

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震為級淺層地震，且為中型地震，不排...

男生露營後手掌驚現紅斑！問AI答「小心是梅毒」 醫生驗出驚人答案

去露營竟然會感染梅毒？台灣1名醫生分享病例，指1名年輕男生去完露營，發現「手掌就出現這些紅紅的斑點」，初時以為是過敏或被毒蟲咬傷，於是自行...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

台鐵先前因突發事件造成誤點，影響通勤族權益。基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會商精進作法。謝國樑希望台鐵強化...

李敖故居明年將都更 書房開放展覽

已故作家李敖在北市大安區敦化南路上故居因都更將在明年拆除，其子李戡近日開放故居書房展覽，有近萬冊書籍，及當年質詢的道具如...

農退儲金修正版加大補貼 專家：應和老農津貼一併規畫

農民退休儲金覆蓋率僅四成，立委、農業部紛紛提出修正草案版本，要提高參與誘因，但專家表示，各種調高政府負擔比的農退儲金修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。