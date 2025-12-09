聽新聞
0:00 / 0:00
看咒術迴戰展抽周邊
「咒術迴戰展 劇場版 咒術迴戰0篇」即將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，完整重現劇場版的熱血場景與角色魅力，為回饋粉絲支持，udn售票網推出限時抽獎活動，凡是在十二月廿一前於udn售票網購買門票，即可參加抽獎，並有機會獲得五條悟資料夾、七海建人資料夾、宿儺資料夾、五條悟娃娃以及狗卷棘娃娃等，組數高達七五○組，粉絲們要把握最優惠的預售票種（預售單人票三八○元、預售雙人票七四○元：https://reurl.cc/Rkp7pn，以及限時不限量的乙骨憂太學生證套票四五○元（https://reurl.cc/OmlaZ9）詳情請見udn售票網ＦＢ、ＩＧ粉專貼文。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言