聯合報／ 本報訊

咒術迴戰展 劇場版 咒術迴戰0篇」即將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，完整重現劇場版的熱血場景與角色魅力，為回饋粉絲支持，udn售票網推出限時抽獎活動，凡是在十二月廿一前於udn售票網購買門票，即可參加抽獎，並有機會獲得五條悟資料夾、七海建人資料夾、宿儺資料夾、五條悟娃娃以及狗卷棘娃娃等，組數高達七五○組，粉絲們要把握最優惠的預售票種（預售單人票三八○元、預售雙人票七四○元：https://reurl.cc/Rkp7pn，以及限時不限量的乙骨憂太學生證套票四五○元（https://reurl.cc/OmlaZ9）詳情請見udn售票網ＦＢ、ＩＧ粉專貼文。

