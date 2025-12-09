聽新聞
有行旅帶學子訪矽谷

聯合報／ 本報訊

聯合報與有行旅自二○一○年開啟科技營隊先鋒至今，《二○二六美國矽谷科技冬令營》要再帶領學子參訪美超微國際知名企業；與矽谷第一名高中機器人MVRT社團實作交流；和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊；前進 Google、Apple 以及 Meta 等科技龍頭的園區；拜訪矽谷新創公司Taelor，並與創業家阿雅深度對談；史丹佛、柏克萊兩大名校參訪與留學生經驗交流。

《2026美國矽谷科技冬令營》十二月十四日科技營台北說明會，歡迎預約報名，報名請洽 (02)8643-3905、8643-3543。營隊時間：2026年2月3日至2月15日，瀏覽旅程：https://pse.is/8b2d6p

營隊 矽谷

