農退儲金參與僅4成 政府提繳擬增

農民退休儲金上路五年，參加提繳覆蓋率僅達四成，立法院經濟委員會昨審查立委版修正草案，有提高政府提繳一點五倍，也有主管機關和農民六比四比例分擔。農業部長陳駿季表示，他們也是主張六比四的比例分擔，部版八月已送行政院，青農有提繳農退儲金，相關補助額度會再加碼。

為提升農民退休保障，農業部推出農民退休儲金，農民每月繳納勞工最低薪資的百分之一至百分之十不等，政府提撥對應比例至退休儲金。截至今年十月，提繳農退儲金人數為八萬九九三三人，曾經參加農退儲金人數為十一萬三五三二人。

國民黨立委謝衣鳯、民進黨郭國文等人提案版本，將現行主管機關依農民提繳之農民退休儲金，按月提繳相同金額，修正為按月提繳一點五倍金額，藉由提高政府提繳比率，增加農民參與農退儲金意願。

若以現行最低工資提繳百分之十為例，農民每月提繳二八五九元，政府每月提繳金額由二八五九元提高到四二八九元，提繳年資卅年的話，退休後農民每月老農津貼加上農退儲金可領四萬五四三一元，農民提繳金額與現行一樣，但退休金增加。

而民進黨立委蔡易餘、陳亭妃及國民黨立委楊瓊瓔等人提案版本，將農民及主管機關共同提繳的金額，合併計算為提繳總額，由主管機關與農民以六比四的比例分擔。

農民每月提繳金額由二八五九元減為二二八七元，政府每月提繳金額由二八五九元提高到三四三一元，提繳年資以卅年計算，退休後農民每月老農津貼加上農退儲金可領三萬八四七九元，等於農民提繳金額減少，退休金不變。

陳亭妃表示，農退儲金覆蓋率只有四成多，可見現行制度很難吸引農民提繳，她以委員會主席身分裁示，要求行政院盡速將院版草案送立法院審議，經濟委員會將於廿二日繼續審查。

農業部長陳駿季說，農業部版本與蔡易餘、陳亭妃、楊瓊瓔等人所提版本一致，主管機關與農民分別以六比四的比例分擔，且若青農有提繳農退儲金，相關補助額度等也會加碼，期盼這些調整能將現行覆蓋率能再提高約百分之十。