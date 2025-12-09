聽新聞
長照3.0 助年輕型失智、中風族就業

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

衛福部與勞動部合作「推動職務再設計服務計畫」，協助失智者就業輔導，盡管難度極高，迄今至少讓十幾名輕度失智患者繼續工作。長照三點○政策將於二○二六年上路，納入五十歲以下年輕型失智者、青壯年中風失能個案，保障更多失智者的工作權。

衛福部次長呂建德說，年輕型失智者通常為家庭經濟支柱，新制重點將協助個案延續工作能力，對罹病者就業權的影響減至最低。除了個案的就業服務，更希望將疾病預防更往前至「健康促進」階段，將與國健署合作，透過健康生活型態降低或延緩失智症

勞動部於二○二○年公告「失智者就業推動計畫」，保障失智者的工作權；衛福部從前端宣導失智症防治照護政策與關懷，建立友善職場。截至今年六月底，協助在職失智者九人穩定就業，提供失業失智者就業服務八十二人，其中協助四十人就業，透過公立就業服務機構成功媒合率百分之四十八點七八。

長照司副司長吳希文表示，新制上路後將加強轉介就業輔導，輕度失智患者可就近洽公立就業服務機構、各地方政府身心障礙者窗口，及失智失智共照中心等，尋求專業協助。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安表示，年輕型失智者希望保住工作，又害怕被貼標籤，除了隱瞞病情，甚至有個案要求醫師開立「疑似記憶力不好」等診斷書。「職務再設計」方案可讓仍保有工作能力的失智者續留職場；建議政府多加宣傳，讓民眾知道可用資源，透過專業介入延緩症狀。

除了保障年輕型失智患者工作權，呂建德指出，明年長照三點○將全年齡失智者納入給支付，長照三點○計畫書設置「失智症防治照護政策綱領三點○」專章，重點內容包括失智照護資源布建、不同失智程度適切照護、年輕型失智症多元照護、失智專業人才培訓等，持續優化失智照護政策。

再者，長照三點○提供更完善失智照顧服務，依病程提供服務，針對極輕度、輕度且具行動能力的個案，廣設失智據點；合併憂鬱、焦慮、妄想、攻擊等失智症精神行為症狀（ＢＰＳＤ）患者可至權責型失智據點。至於符合長照需要等級者，可使用居家服務、社區式照顧服務等；如有廿四小時密集照顧需求者，可至失智團屋及住宿式機構失智專區。

