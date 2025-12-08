快訊

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會強化通報流程，提升緊急運輸調度效能。圖／基市府提供
台鐵先前因突發事件造成誤點，影響通勤族權益。基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會商精進作法。謝國樑希望台鐵強化通報流程，並與市府共同建立跨單位資訊平台，縮短反應時間、提升緊急運輸調度效能。

謝國樑今天和立委林沛祥的秘書黃申棟、台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安和基市府交通處副處長黃詩涵等人，會商鐵路運輸精進作為。

謝國樑表示，基隆為高度依賴通勤鐵路運輸的城市，任何班次延誤都會造成民眾不便。台鐵在遇到突發狀況時，除了提升調度效率，也必須更快速、透明地對外發布資訊。

謝提議建立台鐵與市府成立即時資訊聯繫平台，整合交通處、國道及公路客運業者等單位，讓各方可在第一時間掌握狀況，並同步透過社群平台（如市府官網、市長臉書與魅力基隆）發布訊息，協助民眾提前應對。

徐天安表示，突發事件可能在短時間內湧入1000至2名000名旅客需求，站方已與公路客運建立合作模式，但仍需持續精進應變流程。未來將與總公司研議更有效率的運輸支援機制，以提升調度量能。

林維澤說，針對重大誤點狀況，台鐵公司正在檢討緊急機制啟動流程，包括縮短基層通報時間、研判是否加開或截短班次，以及評估入線容量等限制。

林維澤認同謝國樑提出的跨單位資訊平台建置，未來將與市府保持密切聯繫，使決策更即時、調度更精準。

謝國樑表示，交通運輸是市民每天最直接感受的公共服務，市府將持續與台鐵及公路單位保持密切合作，建立可長期運作的資訊聯繫機制，讓緊急事件中的調度更有效率、資訊更即時透明，確保基隆市民的通勤安全與權益不再因誤點受到影響。

基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會強化通報流程，提升緊急運輸調度效能。圖／基市府提供
台鐵 謝國樑

相關新聞

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震為級淺層地震，且為中型地震，不排...

男生露營後手掌驚現紅斑！問AI答「小心是梅毒」 醫生驗出驚人答案

去露營竟然會感染梅毒？台灣1名醫生分享病例，指1名年輕男生去完露營，發現「手掌就出現這些紅紅的斑點」，初時以為是過敏或被毒蟲咬傷，於是自行...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

台鐵先前因突發事件造成誤點，影響通勤族權益。基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會商精進作法。謝國樑希望台鐵強化...

地牛翻身！花蓮規模5.7地震「建築物發出碰撞聲」 居民憶0403心有餘悸

今天晚上7時24分發生芮氏5.7地震，震央在花蓮縣政府南方15.9公里近海，深度24.5公里，花蓮市、鹽寮、銅門、西林、...

最大震度4級！花蓮近海19:24發生規模5.7地震 20縣市有感

中央氣象署發布114145號地震報告，花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，最大震度為4級。

