突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

台鐵先前因突發事件造成誤點，影響通勤族權益。基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會商精進作法。謝國樑希望台鐵強化通報流程，並與市府共同建立跨單位資訊平台，縮短反應時間、提升緊急運輸調度效能。

謝國樑今天和立委林沛祥的秘書黃申棟、台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安和基市府交通處副處長黃詩涵等人，會商鐵路運輸精進作為。

謝國樑表示，基隆為高度依賴通勤鐵路運輸的城市，任何班次延誤都會造成民眾不便。台鐵在遇到突發狀況時，除了提升調度效率，也必須更快速、透明地對外發布資訊。

謝提議建立台鐵與市府成立即時資訊聯繫平台，整合交通處、國道及公路客運業者等單位，讓各方可在第一時間掌握狀況，並同步透過社群平台（如市府官網、市長臉書與魅力基隆）發布訊息，協助民眾提前應對。

徐天安表示，突發事件可能在短時間內湧入1000至2名000名旅客需求，站方已與公路客運建立合作模式，但仍需持續精進應變流程。未來將與總公司研議更有效率的運輸支援機制，以提升調度量能。

林維澤說，針對重大誤點狀況，台鐵公司正在檢討緊急機制啟動流程，包括縮短基層通報時間、研判是否加開或截短班次，以及評估入線容量等限制。

林維澤認同謝國樑提出的跨單位資訊平台建置，未來將與市府保持密切聯繫，使決策更即時、調度更精準。

謝國樑表示，交通運輸是市民每天最直接感受的公共服務，市府將持續與台鐵及公路單位保持密切合作，建立可長期運作的資訊聯繫機制，讓緊急事件中的調度更有效率、資訊更即時透明，確保基隆市民的通勤安全與權益不再因誤點受到影響。