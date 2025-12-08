快訊

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，台鐵3區間慢速行駛。聯合報系資料照

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁、瑞穗=富里按3級地震規定辦理、慢速行駛。

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，各地最大震度為花蓮、南投4級，台中、台東、宜蘭、彰化、雲林3級，嘉義縣市、苗栗、新竹縣市、桃園、台南2級，高雄、台北、新北1級。

台鐵公司表示，崇德、花蓮各4級，和仁=鳳林間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

南澳、和平、和仁、玉里各3級，東澳=和仁、瑞穗=富里間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

地震 花蓮

