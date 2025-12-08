聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤
花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁、瑞穗=富里按3級地震規定辦理、慢速行駛。
花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，各地最大震度為花蓮、南投4級，台中、台東、宜蘭、彰化、雲林3級，嘉義縣市、苗栗、新竹縣市、桃園、台南2級，高雄、台北、新北1級。
台鐵公司表示，崇德、花蓮各4級，和仁=鳳林間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。
南澳、和平、和仁、玉里各3級，東澳=和仁、瑞穗=富里間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言