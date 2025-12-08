約旦裔美國化學家奧馬爾．亞基 「抓空氣中的水」解決沙漠水資源難題
乾旱荒漠長大的約旦裔美國化學家奧馬爾．亞基，一家11口長年仰賴政府兩周一次配給自來水度日，每滴珍貴水珠，都是他最深的童年記憶，也成為他日後投入科學研究的生命伏筆，他憑藉開創性「網格化學」研究，2024年榮獲唐獎永續發展獎，隔年拿下諾貝爾化學獎，擁有兩個世界級最高榮譽，科學界極為罕見。
亞基出身約旦的巴勒斯坦難民後代，在水資源稀缺的沙漠長大，立志透過科學找到解決乾旱地區用水難題。受過化學訓練的他，提出革命性「網格化學」概念，讓有機與無機分子能像積木般連結，形成具有巨大內部空間與可調控孔洞的MOFs與COFs材料。
這些看不見晶體網格，卻能吸附二氧化碳、捕捉甲烷、儲存氫氣，更能在沙漠中收集水氣，成為能源、環境與水資源的突破性解方。
亞基傑出貢獻正在高雄國立科工館展出，展區中以示意圖重現MOF晶體吸附二氧化碳與甲烷的過程，也展示MOF集水裝置如何「把空氣中的水抓下來」，對觀眾而言，這些原本僅存在科學期刊成果，以可視化方式讓永續科技不再遙遠。
全球面對淨零轉型壓力之際，亞基的研究帶來新想像，水可以從空氣來，能源不必依賴化石燃料，碳排放可被回收利用，他的研究不僅是科學突破，更是對乾旱地區、對氣候危機的人道回應。
科工館表示，作為國家級科普場館，在推動淨零教育上亦積極實踐永續精神，除了展示淨零碳排專區、SDGs資訊與永續獎得主貢獻外，也啟動館舍碳盤查、節能設備升級、AI能源管理與隔熱工程，以具體行動落實永續綠色博物館的目標。
館內相關展區，如北館氣候變遷展示廳推出的高溫篇」展，以劇場、心理測驗與互動機制呈現台灣面對極端高溫的調適方式；Next Power 氫能站則以互動設計帶領觀眾理解氫能在能源轉型中的角色。
