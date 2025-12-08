兩廳院永續特展 票券電子化省紙可鋪25座藝文廣場

快訊

中央社／ 台北8日電

日常看似不起眼的票券收據，也是邁向永續一大步，國家兩廳院今天起推出「好事度量」永續特展，其中展示開館至今6個不同年代紙本票券；票券電子化後省下用紙，則可鋪滿25座藝文廣場。

國家兩廳院今天舉行「好事度量」永續特展開幕式，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，永續特展目的並非提供「標準答案」，而是希望將這些在日常實踐中發生的「好事」，化為社會大眾思考永續的起點，並持續相信劇場的力量——能夠改變人，也能改變社會。

展區分為「感受的寬度」、「參與的廣度」、「共好的溫度」3大展區，帶領觀眾以不同方式理解永續議題；如「參與的廣度」展區，以兩廳院典藏的文物作為切入點，是以數據說故事，讓永續走入日常。

其中展出「佛式聚光燈」，其象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統，自1987年場館啟用至2024年間累積節省1150萬度電，相當於兩廳院一整年全館用電。

此外，兩廳院今天也邀請曾透過影片介紹兩廳院空調系統、並創下36萬觀看次數的YouTuber「超認真少年」，特別化身「一日機電組員」，帶領參與開幕式的貴賓走進平時不對外開放的場館機電機房，實地導覽劇場幕後能源運作。

展覽期間，兩廳院將舉辦2場特別導覽專場，邀請不同領域專業講者分享永續議題的多元面向，包含山峸製作所創辦人袁浩程將分享永續劇場與展覽製作的心法，法律白話文運動營運長徐書磊介紹永續議題中的「公正轉型」理念；此外，也將安排1場兩廳院無障礙導覽。

「好事度量」永續特展，今天起在國家戲劇院G樓公共區域展出至2026年2月11日。

