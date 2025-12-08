快訊

日本「Pocky巧克力棒」緊急召回600萬件產品！台灣「這一款」受影響

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
以「Pocky巧克力棒」而聞名的「江崎グリコ」，因風味異常因素，回收共計600萬件產品。圖／擷取自官網
以「Pocky巧克力棒」而聞名的「江崎グリコ」，因風味異常因素，回收共計600萬件產品。圖／擷取自官網

日本知名食品廠「江崎グリコ」在今日（12月8日）發布道歉公告，指出因部份巧克力產品風味異常而進行自主回收，包括有「Pocky巧克力棒」及「Pocky極細」等20款製品，總計共約600萬件商品。台灣格力高也發布公告，表示台灣受影響批次產品僅有一項「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，欲退貨可再聯繫台灣客服中心。

依據日方發布的公告中指出，主要原因在巧克力產品的主要原料「可可豆」的物流倉庫進行改建工程時，暫時將可可豆與香辛料存放在同一地點，導致辛香料影響可可豆的味道，因此讓巧克力產品產生原本不應有的辛香料味道。

業者公告中也表示，食用上無安全性問題，但公司以「品質」為最優先考量，從原料採購到生產、流通，乃至商品送達顧客手中的所有環節，都徹底執行安全安心，並以顧客滿意為第一優先考量。因此，從「美味」的品質觀點判斷，決定進行自主回收。

根據公告，此次回收的20款商品，涵蓋經典的「Pocky巧克力棒」和「Pocky極細」還有多款人氣產品，賞味期限主要標示為2026年5月至10月。販售通路則包括日本全國各大超市、便利商店、藥妝店及網購平台。消費者可透過網路受理表單輸入必要資訊，宅配業者將前往收取該產品，後續將寄送等同商品價值的「QUO卡」。

針對日方公告，台灣格力高也發布公告，表示「格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。台灣受影響批次產品僅有一項，資訊如下：「產品品名：Pocky百奇 冬季限定巧克力棒　條碼：4901005010529　賞味期限(有效期限)：2026.6」若您購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007，我們很樂意為您服務。

巧克力 消費者 可可

