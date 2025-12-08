文化＋發表「島嶼文化事」 布袋戲藝師親上陣教學

自傳統布袋戲探討到新興AI生成藝術，中央社「文化＋雙週報」今天發表電子書「島嶼文化事．翻轉藝文進行式」，邀書中受訪的布袋戲藝師郭建甫、王英峻與讀者面對面暢談，還現場教學布袋戲。

中央社社長胡婉玲在發表會致詞表示，現代新聞競爭激烈，尤其在AI出現後，新聞區辨又比過往更吃力，許多新聞單位不太想經營文化類新聞，但中央社的文化＋雙週報已邁入第8年，並在文化部支持下，集結今天發表的第4本電子書「島嶼文化事．翻轉藝文進行式」。

胡婉玲說，「島嶼文化事．翻轉藝文進行式」包含地理、歷史、藝文甚至生活面向，因為文化並非單一面向可呈現出來，也許歲月累積才能傳達出文化底蘊，中央社同時期盼，隨時間潮流下能成為文化傳播的樞紐。

「島嶼文化事．翻轉藝文進行式」發表會由「月琴歌姬」張雅淳表演開場，接連演唱「一个老藝師」、「勸世歌」等曲後，她特別帶來以布袋戲文化為詞曲靈感的歌曲，歌詞如「廟口搬到新科技／尪仔愈來愈神奇／代代湠穎布袋戲／彩樓鑼鼓響萬年」，也為布袋戲的未來獻上祝福。

「島嶼文化事．翻轉藝文進行式」全書共分5章節，涵蓋閱讀、建築、地方創生、劇場以及當代文化觀察等，除收錄獲得2025文創產業新聞報導獎、入圍2025卓越新聞獎的第183期「老地方不說再見」外，也特別著墨布袋戲文化。

發表會主持人、中央社資深藝文記者邱祖胤今天與不貳偶劇團長郭建甫、台中聲五洲掌中劇團主王英峻，共同展開「掌中再起乾坤藝文對談」。郭建甫提到，有次到土耳其演出，對方臨時提出為敘利亞難民孩童義演的請求，等他們到現場看到令他一生難忘的場景。

「那麼多小孩兩眼無神，甚至有受傷、殘缺還有包紮的傷口，只剩一隻眼睛。」郭建甫說，這促使他們返台後創作「崖山恨」，以孩子視角反思戰爭，記得連觀眾也痛哭流涕，「喚醒社會不被注意到的角落，這是我作戲的初心。」

王英峻說，自他父親創立聲五洲掌中劇團至今剛好一甲子，雖然父親在兒時總勸他去做別的行業，但他就愛布袋戲，小時候就會拿拖鞋當戲偶，後來還跑到空無一人的墳墓去練習。他喜歡嘗試以不同方式吸引觀眾，現今會看布袋戲多為長輩，近年他們也致力思考兒童題材，希望培養布袋戲的下一代觀眾。

電子書已在全國各大電子書平台上架，而本次座談未來將製作成Podcast節目，讓更多人能透過線上平台重溫文化交流的精彩時刻。