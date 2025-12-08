快訊

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周受兩波冷空氣影響，周末第二波可能成為入冬首波冷氣團，低溫下探10度。聯合報系資料照
本周受兩波冷空氣影響，周末第二波可能成為入冬首波冷氣團，低溫下探10度。聯合報系資料照

明天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三東北季風減弱，短暫回到穩定天氣，但周四起又有2波冷空氣緊接而來，其中周六有機會迎來入冬首波大陸冷氣團，屆時低溫下探10度，3500公尺以上高山有降雪機會。

黃恩鴻說，明（9日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島偶有短暫降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部持續降雨且明顯，需留意局部大雨發生機率，預計明天下半天雨勢將趨緩，新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

周三（10日）東北季風減弱，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨；周四、周五（11、12日）東北季風稍增強，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨，新竹以南為多雲到晴的天氣。

周六（13日）起另一波冷空氣南下，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨；周日至下周一（14、15日）轉乾，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，周六前各地低溫約17至19度，中南部高溫26至29度，北部、宜花周三高溫約26至28度，周四、周五溫度略降至23、24度。

黃恩鴻表示，周六這波冷空氣最冷的時間點為「周日晚間至下周一清晨」，中部以北、宜花低溫僅13至15度，台北約15度，南部、台東15至17度，受到清晨輻射冷卻影響，部分地區低溫恐下探10、11度，「有機會達到大陸冷氣團等級」。

黃恩鴻提及，周六這波冷空氣有機會贏來入冬首波大陸冷氣團，因此，全台3500公尺以上高山有降雪機會。

冷氣團 東北季風 恆春

延伸閱讀

入冬最強降溫要來了！吳聖宇：周日晚到下周一晨探10度以下

第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨

入冬最強冷空氣周六下午抵達 吳德榮：低溫挑戰10度以下

北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

相關新聞

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

明天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三東北季風減弱，短暫回到穩定天氣，但周四起又有2波冷空氣緊接而來...

地磁擾動明增強「持續影響39小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，因應地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到G3等級，台灣時間明天清晨5時起，地磁擾動明顯增...

糖尿病也入列！童年創傷增加慢性疾病風險 國衛院研究證實

兒時所遭受的不當對待，不僅會在心裡烙下傷痕，更可能影響罹慢病風險。國衛院研究證實，重度憂鬱、偏頭痛、糖尿病、下背痛等疾病...

生態服務給付如「寧靜革命」 瀕危石虎、水雉數量增

農業部林業及自然保育署自5年前推動「生態服務給付」，原瀕危的石虎、水雉等日漸增加。林保署長林華慶今天表示，給予生態薪水讓...

野生烏魚肥美！彰化漁民東引海域一網900尾 明塭仔港漁港開賣

「烏金」野生烏魚捕獲季在冬至前後10天，彰化線西漁民今天傳來好消息。上周五得知魚汛後才整裝出海，今天就在東引北邊海域捕撈...

約旦裔美國化學家奧馬爾．亞基 「抓空氣中的水」解決沙漠水資源難題

乾旱荒漠長大的約旦裔美國化學家奧馬爾．亞基，一家11口長年仰賴政府兩周一次配給自來水度日，每滴珍貴水珠，都是他最深的童年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。