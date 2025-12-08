最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

明天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三東北季風減弱，短暫回到穩定天氣，但周四起又有2波冷空氣緊接而來，其中周六有機會迎來入冬首波大陸冷氣團，屆時低溫下探10度，3500公尺以上高山有降雪機會。

黃恩鴻說，明（9日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島偶有短暫降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部持續降雨且明顯，需留意局部大雨發生機率，預計明天下半天雨勢將趨緩，新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

周三（10日）東北季風減弱，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨；周四、周五（11、12日）東北季風稍增強，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨，新竹以南為多雲到晴的天氣。

周六（13日）起另一波冷空氣南下，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨；周日至下周一（14、15日）轉乾，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，周六前各地低溫約17至19度，中南部高溫26至29度，北部、宜花周三高溫約26至28度，周四、周五溫度略降至23、24度。

黃恩鴻表示，周六這波冷空氣最冷的時間點為「周日晚間至下周一清晨」，中部以北、宜花低溫僅13至15度，台北約15度，南部、台東15至17度，受到清晨輻射冷卻影響，部分地區低溫恐下探10、11度，「有機會達到大陸冷氣團等級」。

黃恩鴻提及，周六這波冷空氣有機會贏來入冬首波大陸冷氣團，因此，全台3500公尺以上高山有降雪機會。