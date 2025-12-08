地磁擾動明增強「持續影響39小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣時間明天清晨5時起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約39小時。圖／中央氣象署提供
台灣時間明天清晨5時起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約39小時。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，因應地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到G3等級，台灣時間明天清晨5時起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約39小時，這段期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置恐出現假警報。

氣象署今下午2時30分發布太空天氣警示訊息，太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期明（9日）清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

太空天氣作業辦公室指出，地磁擾動影響期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

電力系統部分，部分保護裝置恐會出現假警報，需要進行電壓修正；另外，太空飛行器操作系統在人造衛星上的部分裝置可能有電荷累積現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

氣象署提醒，未來近地太空環境為不穩定，且受活躍區短暫變化影響，日側地區高頻通訊及衛星定位服務使用者要多加留意。

