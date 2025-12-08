生態服務給付如「寧靜革命」 瀕危石虎、水雉數量增

農業部林業及自然保育署自5年前推動「生態服務給付」，原瀕危的石虎、水雉等日漸增加。林保署長林華慶今天表示，給予生態薪水讓農民以友善耕作保育生態，有如一場寧靜革命。

林保署今天舉辦「共築棲地，守望萬物的承諾—2025生態服務給付5週年成果記者會暨交流論壇」。

林華慶表示，從2011年開始，政府為了保育，推動友善生態綠色標章，屬自願性質；2018年規劃國土生態綠網，串連國有林地、淺山、平原與海岸的綠色軸帶，軸帶上有瀕危物種等生物多樣性熱點，但因很多土地是私人農地，於是2021年推出「生態服務給付」政策。

林華慶說，「生態服務給付」的核心精神，是讓與瀕危動物比鄰而居的農友，不會因守護重要生物資源，犧牲自己的生計；生態薪水是發給替全民友善管理土地的農友與居民作為答謝，剛開始農民也許只是為了領補助，但後來保育觀念已深植農民心中。

此外，林華慶說，珍貴的生物多樣性資源，是全民共同資產，保育成本不應只由農友承擔，生態給付像是一場寧靜革命，農民沒有群起抗議，願意投入的人愈來愈多，生態也開始改變。

據林保署統計，5年來不少原瀕危的族群數量增加，例如去年到今年，發現石虎現身的地區擴大，有多處是第1次，包括台中大甲溪斯可巴社區、濁水溪出海口、大甲溪流域的大茅埔社區，而沙鹿區鹿寮南溪今年11月更是睽違20年再度出現石虎蹤跡。

另外，水雉繁殖巢位通報數量5年來成長逾2倍，目前族群突破3000隻。林保署特別介紹高雄美濃農友李金洲，為了讓水雉順利繁殖，主動延遲收成、損失產值，卻守護了一巢新生命。

林保署說，在黑面琵鷺保育上，以生態給付鼓勵漁民於魚塭收穫後，提供安全覓食地，兼顧候鳥棲地擴大與漁民生計；而全球黑面琵鷺2025年普查共記錄7081隻，首次突破7000大關，台灣仍為最大度冬地，共有4169隻。

台中霧峰農友張政良也在記者會分享參與生態給付的故事，他返鄉種植龍眼30年，10年前他的太太發生農藥中毒，決定投入自然農法，慎選除草機、鋪設枯枝落葉讓龜類棲息，還自力挖設淺水池，提供穩定水源，親眼見證食蛇龜重返田園。

新北石門區農友陳韻竹說，她原本生活在都市，務農父親參加生態給付，卻不知如何用相機記錄；她和先生有影像工作經歷，決定返鄉幫忙，一起復耕水梯田，並堅持無農藥耕作，讓麝香貓與柴棺龜重返田間，也計劃復耕水田做為環境教育基地。

林保署統計，生態服務給付方案實施範圍，自2021年全台9個縣市、63個鄉鎮市區，至今年增加為18個縣市、175個鄉鎮市區，全台各縣市參與率達8成，友善耕作面積較實施初期提升50%，已累計超過3000公頃，守護的瀕危物種還有草鴞、赤腹游蛇、諸羅樹蛙等。