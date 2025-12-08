野生烏魚肥美！彰化漁民東引海域一網900尾 明塭仔港漁港開賣

「烏金」野生烏魚捕獲季在冬至前後10天，彰化線西漁民今天傳來好消息。上周五得知魚汛後才整裝出海，今天就在東引北邊海域捕撈到900多尾洄游野生烏魚，明天將在塭仔港漁港開賣。

近年野生烏魚數量愈來愈少，今年入冬以來其他地區尚未傳出大量漁獲，漁民原本還擔心暖冬影響，魚群可能仍滯留在北部外海。線西漁民黃超群今天下午傳回好消息，在東引外海北邊順著洋流遇上洄游烏魚，魚體肥美、狀況極佳。