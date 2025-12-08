快訊

超幸運！繳550元電費中千萬 嘉義南區國稅局貼紅榜報喜

地磁擾動明增強「持續影響39小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台灣年拋3000萬支傘…多遭排拆回收 業者研發可更換零件循環傘

中央社／ 台北8日電

據統計，台灣每年可廢棄的雨傘約3000萬支，加上雨傘為複合材質，因此多數回收商排拆回收。有業者研發可替換零件組裝的循環傘，只需要更換損壞零件，不用全部丟棄。

根據台灣設計研究院統計，台灣每人平均有2至3支傘，每年有約3000萬支雨傘被丟棄，最常見的是摺疊傘和透明塑膠傘；然而雨傘是金屬、紡織和塑膠件等複合材料製成，回收業者通常會很排斥回收。

大振豐洋傘有限公司副總經理陳奕錩告訴中央社記者，他們發現如公園或捷運站，常常變成民眾留下廢棄傘的地方，增加環境負擔。為了解決這樣的困擾，研發可拆解更換零件的循環傘，只需要替換損壞零件，不用全部丟棄。

陳奕錩說，每支傘約5分鐘就可以組裝完成，研發的成品有參與環境部資源循循環署及台灣設計研究院的計畫，未來會優先透過企業採購、團體採購、公協會及政府單位推廣的方式，逐漸讓民眾接受、使用。

此外，陳奕錩提到，由於循環傘可替換零件的特性，因此會與社福單位或機構團體合作，協助進行拆解與組裝工作，並透過論件計酬的方式分享利潤。

環境部資源循環署今天舉辦「循環設計導入產品與場域成果發表記者會」，展示本2025年度與企業合作將產品導入循環設計及改造二手維修服務場域成果。

循環署長賴瑩瑩表示，本次活動展示包含提升產品使用再生材料或可全回收循環，以推動循環經濟與減少廢棄物產生的實務成果，後續將持續推動責任生產與消費，期促進產業投入產品循環設計、參與設置更多二手維修服務場域。

台灣設計研究院院長張基義表示，活動打造一系列「易循環、可修復、延長生命周期」的產品與服務，許多品牌參與了此次設計展，呈現了生活的可能性，且循環思維也導入了生活社會層面，讓循環不只是改善環境，更是修復社區、支持弱勢。

設計 雨傘

延伸閱讀

老婦超商前取走他人雨傘坦承非拿錯 法官判罰3千

從「觀眾的感受」出發 2025金點設計展開展！一覽角逐大獎作品

台灣人不偷現金？網一面倒點名：真正最常被偷的是它

台中男土地公廟前喝酒鬧事 水果商勸他別吵...竟慘遭雨傘戳瞎眼

相關新聞

地磁擾動明增強「持續影響39小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，因應地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到G3等級，台灣時間明天清晨5時起，地磁擾動明顯增...

野生烏魚肥美！彰化漁民東引海域一網900尾 明塭仔港漁港開賣

「烏金」野生烏魚捕獲季在冬至前後10天，彰化線西漁民今天傳來好消息。上周五得知魚汛後才整裝出海，今天就在東引北邊海域捕撈...

外送員專法草案初審通過 外送工會聯合聲明認同勞動部版…盼儘速立法

立法院4日初審通過外送員專法草案，但多個外送員工會看法不一。工會今天發布聯合聲明，認同勞動部版本，盼所有政黨、立委，站在...

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

高雄市衛生局日前公告全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是烏龍事件，但該事件已衝擊雲林台灣鯛魚產業，養殖漁民...

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」 醫師分享4正確處理步驟

自己煮健康又省錢，不過如果洗肉用錯方式，可能會導致沙門氏菌大幅增加！不少民眾從市場豬肉攤或超市買完肉，都習慣將肉品拿到水龍頭直接沖洗，這樣看起來洗乾淨了，但傑登醫師指出，「水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌」，他分享正確處理4步驟，並破除迷思「生肉不用洗，記得煮熟就好」。

生態服務給付如「寧靜革命」 瀕危石虎、水雉數量增

農業部林業及自然保育署自5年前推動「生態服務給付」，原瀕危的石虎、水雉等日漸增加。林保署長林華慶今天表示，給予生態薪水讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。