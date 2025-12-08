快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聽新聞
0:00 / 0:00

外送員專法草案初審通過 外送工會聯合聲明認同勞動部版…盼儘速立法

中央社／ 台北8日電
立法院4日初審通過外送員專法草案，但多個外送員工會看法不一。示意圖。圖／AI生成
立法院4日初審通過外送員專法草案，但多個外送員工會看法不一。示意圖。圖／AI生成

立法院4日初審通過外送員專法草案，但多個外送員工會看法不一。工會今天發布聯合聲明，認同勞動部版本，盼所有政黨、立委，站在保障基層勞動者的立場上，儘速完成專法的立法。

立法院社會福利及衛生環境委員會4日初審通過外送員專法草案，明定每筆訂單報酬不得低於最低工資時薪1.25倍及新台幣45元。多個外送員工會對此看法不一，部分工會認為是重要一步，但也有工會籲再協商。

經過多日溝通，包含全國外送產業工會及多個縣市的外送職業工會今天發布聯合聲明，支持勞動部於4日提出的最新版本，明確確立「每筆訂單、一單一計」的基本原則，也正式納入申訴與停權補償機制、商業保險與職災保險制度，讓外送員在面對停權、意外事故與平台權力不對等時，終於能有可依循的法定保障。

聲明表示，近幾天外送員針對草案細節提出不同疑問與擔憂，工會都已充分聽見，除了堅定支持專法儘速通過之外，工會也會維持一貫捍衛勞動權益的立場，持續監督制度執行，確保所有保障落實於現場，而不是停留在紙面上。

聲明解釋，工會接受現階段版本作為制度建立的第一步，並期待在後續的落實與滾動檢討中，平台能以善意面對第一線外送員，提高透明度，不再任意壓低報酬或轉嫁風險，以共同建構更健全的產業環境，看見平台、外送員、餐廳與消費者四方利益的平衡需求。

聲明指出，外送專法是一個開始，而不是結束，未來工會將持續與政府部門、立法院各黨團以及平台業者對話，確保這部法律能真正保護每一名在街頭奔走的外送夥伴。

聲明強調，外送員值得一個真正有保障的工作制度，值得穩定的收入、公開透明的規範與被公平對待的尊嚴；這是外送員等待多年的正義，也是台灣勞動權益保障的一大進步。

外送員 立法院 勞動部 最低工資

延伸閱讀

漢翔工會理事長改選3廠區大團結 于正道博士百分百支持率當選

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

相關新聞

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

高雄市衛生局日前公告全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是烏龍事件，但該事件已衝擊雲林台灣鯛魚產業，養殖漁民...

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」 醫師分享4正確處理步驟

自己煮健康又省錢，不過如果洗肉用錯方式，可能會導致沙門氏菌大幅增加！不少民眾從市場豬肉攤或超市買完肉，都習慣將肉品拿到水龍頭直接沖洗，這樣看起來洗乾淨了，但傑登醫師指出，「水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌」，他分享正確處理4步驟，並破除迷思「生肉不用洗，記得煮熟就好」。

外送員專法草案初審通過 外送工會聯合聲明認同勞動部版…盼儘速立法

立法院4日初審通過外送員專法草案，但多個外送員工會看法不一。工會今天發布聯合聲明，認同勞動部版本，盼所有政黨、立委，站在...

中華郵政新郵附帶發行票品明年調漲「漲幅最高達50％」郵件包裹暫不漲

受到原物料及人士成本上漲影響，中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格，其中集郵卡、貼票卡、護票卡等將調漲5元，漲幅...

天冷咳不停！ 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

冬季氣溫驟降、氣溫變化大，容易引發呼吸道疾病，讓人流鼻涕、咳不停，甚至氣喘發作。聯青診所營養師莊譓馨表示，寒氣漸深，不少...

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

宜蘭宋姓婦人幾年前被診斷出肝癌，並轉移到肺部出現數百顆腫瘤，在台北某醫學中心接受標靶治療，卻效果不彰，肝腫瘤暴增至18公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。