高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
高雄市衛生局日前公告全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是烏龍事件，但該事件已衝擊雲林台灣鯛魚產業，雲林縣府今舉辦記者會行銷台灣鯛，盼消費者重拾信心。記者陳雅玲／攝影
高雄市衛生局日前公告全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是烏龍事件，但該事件已衝擊雲林台灣鯛魚產業，養殖漁民將近一周無法出貨，高雄市衛生局雖已致歉，但尚未提出具體補償及行銷方案，雲林縣長張麗善今舉辦記者會行銷台灣鯛，並感謝新北市長侯友宜主動來電要幫忙行銷。

高雄市衛生局日前在雲林縣口湖漁類生產合作社供應給全聯福利中心的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，消息一出引發廣泛關注與討論，業者與雲林縣府採檢送驗結果都是零檢出，事後調查證明為高雄市檢驗誤判，但已對供貨合作社及雲林台灣鯛養殖業造成很大衝擊。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣台灣鯛年產量約1925公噸，目前產業損失情形尚在統計，但縣內養殖戶因此事件將近一周無法出魚，增加飼養成本，且訂單回流情況尚未得知。

口湖漁類合作社總經理特助王揮評表示，高雄市衛生局日前致歉時承諾會賠償，但未提出具體補償方案及是否協助行銷。目前仍在統計損失金額。

縣府今舉辦記者會行銷台灣鯛，縣長張麗善表示，雲林縣政府對所有農漁產品，一向秉持最嚴格、最審慎的管理態度，致力提供「安全、安心、健康、美味」的農漁產品給全國消費者，希望消費者能夠重新建立信心，並全力協助受影響業者啟動求償程序。

張麗善表示，事發後，侯友宜第一時間來電主動說要幫忙行銷台灣鯛，也會在學生營養午餐加強選購台灣鯛，非常感謝他對雲林農漁產業的支持力挺。

高雄市衛生局日前公告全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是烏龍事件，但該事件已衝擊雲林台灣鯛魚產業，高雄市府尚未提出具體協助行銷方案，縣長張麗善（左）表示，新北市長侯友宜已來電要幫忙行銷。記者陳雅玲／攝影
高雄市衛生局日前公告全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是烏龍事件，但該事件已衝擊雲林台灣鯛魚產業，雲林縣府今舉辦記者會行銷台灣鯛，盼消費者重拾信心。記者陳雅玲／攝影
高雄市衛生局日前公告全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是烏龍事件，但該事件已衝擊雲林台灣鯛魚產業，雲林縣府今舉辦記者會行銷台灣鯛，縣長張麗善（右）示範台灣鯛料理，盼消費者重拾信心。記者陳雅玲／攝影
台灣鯛 雲林 侯友宜 高雄市

