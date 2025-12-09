懶人運動來了！「50下晨跳」爆紅 一分鐘就能激活大腦、提升血液循環

TikTok爆紅的「50下晨間跳」掀起健康風潮：早上起床後，只需一分鐘原地跳50下，就能啟動大腦、提升血液循環、改善心情。由美國TikTok創作者史密斯分享的影片引發數百萬人跟風。專家指出，這項簡單、低門檻、隨時可做的跳躍習慣，不僅能喚醒身體，也可能促進骨密度、提升含氧量，成為現代人容易執行的晨間運動。

抖音近期掀起一股爆紅的健康風潮：「50下晨間跳」，鼓勵人們起床後，立刻原地跳50下，用不到一分鐘的時間啟動身體。美國TikTok創作者史密斯的一段影片推薦此習慣，聲稱可改善血液循環，提升骨密度與大腦含氧量。

懶人運動！簡單方便易執行

這段影片迅速爆紅，引發數百萬人共鳴，並帶動討論：輕量運動是否能有效提升身體能量與情緒？健康專家指出，這種「簡單、方便、易執行」的晨間運動，正重新定義現代人的起床儀式與身心保健方式。

美國TikTok創作者史密斯（Kathryn Smith）是運動傷害防護員，她7月在TikTok發布這段影片並爆紅。她在影片開頭表示：「我天生就懶，一直都是，我永遠不會做我不想做的事。我走到今天這一步，是一小步一小步慢慢累積起來的結果。首先，就是晨跳……我起床後，雙腳一著地，就跳50下。」

史密斯認為這種作法有效，是因為它能迅速為大腦輸送氧氣，可以「增加血液流動。如何增加血液流動？加快心率，那就跳上跳下吧。」她補充說，這種運動可能有助於在夜間睡眠後，改善循環，「平躺至少八小時後，只需多久（就可以改善）？不到一分鐘，起身跳一跳。」

她也指出，這個習慣對健康有著長期益處：「如果你能跳，就應該每天都跳，這對骨密度也有好處。」

不用去健身房，隨時隨地都能跳

美國營養保健品牌Thorne運動營養醫學教育專家麥唐納（Maura MacDonald）向《福斯新聞網數位頻道》（Fox News Digital）表示，史密斯的方法受歡迎有其道理：「早上跳躍的好處，與其他任何形式的晨練類似，只是感覺更容易做到。起床跳50下，比穿上運動鞋出門跑步或去健身房練硬舉容易多了。」

她指出，這套流程成功是因為它簡單易行：「這對人們來說可能很有效，因為這是簡單、方便、低投入的晨練方式，而一些人可能會因為其他障礙（例如去健身房上課或住處外頭鍛煉的限制）而放棄晨練。」

麥唐納也強調，這個作法不限於早上：「任何人都可以隨時將運動融入日常作息。運動就是運動，一般來說，運動對我們有益，運動會釋放腦內啡，因此我們在運動後，通常會感覺更好。」

不過，她建議有健康問題的人要謹慎執行。當然，對於一般的健康人來說，早上跳躍確實是很好的運動方式。

（本文出自2025.12.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）