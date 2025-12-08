星空聯盟再獲肯定 六度蟬聯全球最佳航空聯盟

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星空聯盟再度榮獲世界旅遊大獎「全球最佳航空聯盟」。圖／星空聯盟提供
星空聯盟於巴林舉行的2025年世界旅遊大獎（World Travel Awards）中，再次獲選為「全球最佳航空聯盟（World’s Leading Airline Alliance）」，這也是星空聯盟連續六年蟬聯此項殊榮。此獎項也是對聯盟從訂位、機場、轉機到會員酬賓計畫，各項旅客無縫旅遊與創新體驗服務的肯定。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，非常榮幸能再次獲得「全球最佳航空聯盟」肯定，此獎項代表旅客及業界對星空聯盟的信任，未來也會持續專注於提升旅客的整體旅行體驗，而各地的聯盟貴賓室正是這份體驗的具體展現。這項殊榮屬於所有成員航空公司此外，星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室也於今年10月舉辦的北美區頒獎典禮中，連續第六年榮獲「北美最佳機場貴賓室」殊榮，肯定其在舒適度、設計與貼心服務細節上的一致水準。

世界旅遊大獎今年邁入第32屆，被視為旅遊、觀光與酒店產業最具代表性的獎項之一。年度獎項係依據全球旅遊業界合格專業人士及消費者投票結果進行評選，用以表彰產業中的卓越表現。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，目前星空聯盟的飛航網路每日提供超過18，000個班次，飛往190個以上的國家，超過1，150個目的地。

目前星空聯盟有25家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。

