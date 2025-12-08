快訊

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」 醫師分享4正確處理步驟

聯合新聞網／ 綜合報導
傑登醫師指出，用水沖洗生肉，會讓沙門氏菌暴增。示意圖／ingimage
傑登醫師指出，用水沖洗生肉，會讓沙門氏菌暴增。示意圖／ingimage

自己煮健康又省錢，不過如果洗肉用錯方式，可能會導致沙門氏菌大幅增加！不少民眾從市場豬肉攤或超市買完肉，都習慣將肉品拿到水龍頭直接沖洗，這樣看起來洗乾淨了，但傑登醫師指出，「水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌」，他分享正確處理4步驟，並破除迷思「生肉不用洗，記得煮熟就好」。

傑登醫師在臉書「傑足先登 傑登醫師」發文表示，水龍頭沖肉，等於製造細菌噴霧器，會產生大量的沙門氏菌，而細菌的傳染途徑主要經過糞口，會因為吃下被細菌污染的水或食物而感染，常見的症狀有：突發性高燒、嚴重腹痛或腹瀉（常有黏液，可能帶血），以及噁心嘔吐等。至於生肉、家禽、帶血的雞肉、豬肉表面、蛋殼或蛋液、未經消毒的乳品，或者被動物糞便污染的蔬果，都是沙門氏菌可能存在之處，所以當我們用水柱沖洗生肉、雞蛋時，水花會把細菌噴得到處都是，傑登醫師強調「嬰幼兒、老年人及免疫力較差者屬於高危險群，可能引發敗血症，務必提高警覺！」

傑登醫師也分享4步驟處理肉品：

1、要忍耐，別洗生肉！避免噴濺

若有需要，請用廚房紙巾擦拭血水就好，不洗肉可能會有不少人心裡過不去，但是光是洗並不會讓肉更「乾淨」，沖完上面細菌還是很多，而且也被噴得周圍都是，因為沙門氏菌怕熱，所以「徹底煮熟」才是滅菌關鍵。

2、要生熟分開

生熟食使用不同砧板、不同刀具、不同容器，這步驟是防止交叉污染的核心！

3、要徹底清潔

處理完生肉、生蛋後：

（1）用肥皂洗手。

（2）料理檯、砧板、器皿都要用清潔劑清理乾淨。

4、要完全煮熟

肉品與蛋品中心溫度71°C以上才能殺菌，肉「看起來熟」不代表「真的熟」！

