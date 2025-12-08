台中國際機場跑道上有麻布袋 3航班受影響
台中國際機場跑道為軍民共用，IDF單座戰機今天上午進行例行性訓練，返場落地後，飛行員發現跑道上麻布袋立刻通報。台中航空站統計，共有3班航班受影響，30分鐘後狀況排除。
空軍第三聯隊告訴中央社記者表示，台中清泉崗基地今天進行例行性訓練，上午10時42分，IDF單座戰機在例行性訓練，返場降落後，飛行員發現跑道上有一只麻布袋，立刻通報跑道有異物入侵。場務人員獲報後前往跑道撿拾掉落在跑道上的麻布袋。
台中航空站主任張瑞澍告訴中央社記者指出，此事故造成國內2班離站航班、1班到站航班受影響，狀況在30分鐘內排除。
因機場的跑道、塔台由軍方負責。軍方表示，後續將調查周邊環境，釐清麻布袋的來源，排除相關干擾因素，維護機場飛安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言