台中國際機場跑道上有麻布袋 3航班受影響

自己煮健康又省錢，不過如果洗肉用錯方式，可能會導致沙門氏菌大幅增加！不少民眾從市場豬肉攤或超市買完肉，都習慣將肉品拿到水龍頭直接沖洗，這樣看起來洗乾淨了，但傑登醫師指出，「水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌」，他分享正確處理4步驟，並破除迷思「生肉不用洗，記得煮熟就好」。

2025-12-08 15:06