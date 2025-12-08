快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

台中國際機場跑道上有麻布袋 3航班受影響

中央社／ 台中8日電

台中國際機場跑道為軍民共用，IDF單座戰機今天上午進行例行性訓練，返場落地後，飛行員發現跑道上麻布袋立刻通報。台中航空站統計，共有3班航班受影響，30分鐘後狀況排除。

空軍第三聯隊告訴中央社記者表示，台中清泉崗基地今天進行例行性訓練，上午10時42分，IDF單座戰機在例行性訓練，返場降落後，飛行員發現跑道上有一只麻布袋，立刻通報跑道有異物入侵。場務人員獲報後前往跑道撿拾掉落在跑道上的麻布袋。

台中航空站主任張瑞澍告訴中央社記者指出，此事故造成國內2班離站航班、1班到站航班受影響，狀況在30分鐘內排除。

因機場的跑道、塔台由軍方負責。軍方表示，後續將調查周邊環境，釐清麻布袋的來源，排除相關干擾因素，維護機場飛安。

台中國際機場 航班 中央社

延伸閱讀

中國兩度雷達照射日本戰機：試探底線的戰略挑釁？

清泉崗機場IDF戰機降落後驚見跑道有麻布袋 軍方已清除調查

日本自衛隊機「2度遭大陸戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

退役飛官：中共殲15雷達照射日本F-15 挑釁行為是兩面刃

相關新聞

中華郵政新郵附帶發行票品明年調漲「漲幅最高達50％」郵件包裹暫不漲

受到原物料及人士成本上漲影響，中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格，其中集郵卡、貼票卡、護票卡等將調漲5元，漲幅...

民眾抱怨周末一票難求 高鐵11月7日至明年周末短期增班

配合政府減碳政策，愈來愈多人選擇搭乘大眾運輸，但有民眾反映，周末的台鐵、高鐵票變得很難買，尤其高鐵甚至連平日尖峰時段的對...

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」 醫師分享4正確處理步驟

自己煮健康又省錢，不過如果洗肉用錯方式，可能會導致沙門氏菌大幅增加！不少民眾從市場豬肉攤或超市買完肉，都習慣將肉品拿到水龍頭直接沖洗，這樣看起來洗乾淨了，但傑登醫師指出，「水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌」，他分享正確處理4步驟，並破除迷思「生肉不用洗，記得煮熟就好」。

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

宜蘭宋姓婦人幾年前被診斷出肝癌，並轉移到肺部出現數百顆腫瘤，在台北某醫學中心接受標靶治療，卻效果不彰，肝腫瘤暴增至18公...

天冷咳不停！ 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

冬季氣溫驟降、氣溫變化大，容易引發呼吸道疾病，讓人流鼻涕、咳不停，甚至氣喘發作。聯青診所營養師莊譓馨表示，寒氣漸深，不少...

影／兩廳院呼吸的秘訣 地下機房大公開

兩廳院於2018年成立「永續共融小組」以來，在展場的各項設施上及各部分的運作上皆帶入永續精神，其中兩廳院的「呼吸」命脈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。