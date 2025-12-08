中華郵政新郵附帶發行票品明年調漲「漲幅最高達50％」郵件包裹暫不漲

受到原物料及人士成本上漲影響，中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格，其中集郵卡、貼票卡、護票卡等將調漲5元，漲幅約25％至50％，而郵件及包裹等郵資暫未調整，但後續仍會視未來的成本、市場及營運狀況審慎評估各類郵資合理性。

中華郵政公司近日公告，自2026年起，將調整部分新郵附帶發行票品售價，相關品項調漲5元，漲幅自25%到50%不等。

中華郵政說明，近來紙張印刷等受到原物料與基本工資持續上漲影響，為合理反映成本，明年起將調整部分新郵附帶發行票品售價，其中貼票卡原價每張10元，調整為每張15元；護票卡原價每張10元，調整為每張15元；活頁集郵卡含護卡套原價每張單面10元、雙面20元，調整為單面15元、雙面25元；而預銷首日戳封原售價為貼用新郵面值加計5元，調整為貼用新郵面值加計10元。

根據中華郵政統計，貼票卡1年約有18款，每款銷售約450個；護票卡1年約有18至20款，每款銷售約8000個；活頁集郵卡1年約18款，每款銷售約2800個；預銷首日戳封1年約有25至27款，每款銷售約4900個。

至於郵件及包裹等郵資是否也跟著調漲？中華郵政表示，目前暫無調整郵資的規畫，但因肩負國內郵件遞送普及化的義務，須持續對於各項成本結構、服務品質提升、市場變化及營運狀況等因素，審慎評估各類資費合理性，以達永續經營的目標，並確保全國民眾皆可享有價格平穩、品質穩定的郵政服務。