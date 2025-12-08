快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

連文彬辭世 石崇良感念行醫「靠心」金句

中央社／ 台北8日電

台大心臟權威連文彬辭世，享壽99歲。衛生福利部長石崇良今天回憶，在住院醫師時期，深受連文彬的啟發，尤其「有時候是要靠心，不是靠眼」的金句，影響了他的急診行醫路。

長期投入心臟領域研究、曾任前總統李登輝醫療小組召集人的醫療奉獻獎得主連文彬6日辭世。石崇良今天出席台灣臨床試驗中心聯盟成立大會，會前接受媒體聯訪表示，昨天收到連文彬醫療團隊成員轉知此事，他感到非常遺憾。

石崇良回憶，當年還是台大醫院住院醫師時，在工作中得到連文彬的指導；連文彬學術成就非常高，是台灣心臟科領域開創者之一，1958年完成台大醫院第一例永久性心律調節器植入手術，這是台灣首次執行此類手術。

他提到，連文彬也是心臟電生理檢查（EPS）的創始者，許多國內知名心臟科專家都曾受其指導；雖然自己成了「急診人」，並未走上心臟科道路，但仍深受連文彬的指導影響。他並說，連文彬是學問淵博、風趣幽默的人，常讓人覺得是「冷面笑匠」。

石崇良還分享一段與連文彬的難忘經歷。當時還是住院醫師的他，負責為1名邦交國貴賓在台大醫院進行體檢，且需要量血壓、抽血，他相當緊張，加上邦交國貴賓膚色黝黑，擔心會找不到血管，他的焦慮被連文彬一眼察覺。

石崇良說，許久未出手的連文彬接下了針筒，儘管年事已高，卻依然快狠準地完成抽血，令石崇良十分欽佩。連文彬當時還對他說了一句話「有時候是要靠心，不是靠眼」，這個金句也成了石崇良日後行醫的圭臬。

石崇良 台大醫院 醫師

延伸閱讀

網紅涉仲介跨境醫美遭投訴 衛福部長石崇良：行為已違法將嚴查

醫界不捨！台大心臟醫學先驅連文彬辭世享耆壽99歲 石崇良：非常遺憾

臨床試驗不是白老鼠！台灣臨床試驗中心聯盟成立 32院跨域合作增效率

157億打造！台中首座市立醫院開幕 掛號100元、AI機器人進駐

相關新聞

中華郵政新郵附帶發行票品明年調漲「漲幅最高達50％」郵件包裹暫不漲

受到原物料及人士成本上漲影響，中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格，其中集郵卡、貼票卡、護票卡等將調漲5元，漲幅...

民眾抱怨周末一票難求 高鐵11月7日至明年周末短期增班

配合政府減碳政策，愈來愈多人選擇搭乘大眾運輸，但有民眾反映，周末的台鐵、高鐵票變得很難買，尤其高鐵甚至連平日尖峰時段的對...

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」 醫師分享4正確處理步驟

自己煮健康又省錢，不過如果洗肉用錯方式，可能會導致沙門氏菌大幅增加！不少民眾從市場豬肉攤或超市買完肉，都習慣將肉品拿到水龍頭直接沖洗，這樣看起來洗乾淨了，但傑登醫師指出，「水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌」，他分享正確處理4步驟，並破除迷思「生肉不用洗，記得煮熟就好」。

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

宜蘭宋姓婦人幾年前被診斷出肝癌，並轉移到肺部出現數百顆腫瘤，在台北某醫學中心接受標靶治療，卻效果不彰，肝腫瘤暴增至18公...

天冷咳不停！ 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

冬季氣溫驟降、氣溫變化大，容易引發呼吸道疾病，讓人流鼻涕、咳不停，甚至氣喘發作。聯青診所營養師莊譓馨表示，寒氣漸深，不少...

影／兩廳院呼吸的秘訣 地下機房大公開

兩廳院於2018年成立「永續共融小組」以來，在展場的各項設施上及各部分的運作上皆帶入永續精神，其中兩廳院的「呼吸」命脈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。