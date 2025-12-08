快訊

民眾抱怨周末一票難求 高鐵11月7日至明年周末短期增班

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾反映，周末的台鐵、高鐵票變得很難買，尤其高鐵甚至連平日尖峰時段的對號座都一票難求。聯合報系資料照
配合政府減碳政策，愈來愈多人選擇搭乘大眾運輸，但有民眾反映，周末的台鐵高鐵票變得很難買，尤其高鐵甚至連平日尖峰時段的對號座都一票難求。高鐵公司表示，因應年底各地活動多，旅運需求旺盛，2025年11月7日至2026年1月4日的周末增開8至23班次、12月31日增開2班次。

平時穿梭台鐵、高鐵站的人潮眾多，一到周末更是人滿為患，有民眾反映，近期周末的台鐵、高鐵票變得很難買，尤其高鐵若未提前1至2周訂票，幾乎一票難求或是只能在搭乘晚間10點多、11點超離峰時段的列車，就算順利買到對號座，也要努力從站滿自由座乘客的車廂奮力擠進座位，下車也要面臨同樣挑戰。

不少網友指出，近年客運路線、班次減少，乘客都分流到台鐵及高鐵，以及國道塞車狀況嚴重，搭客運上車睡了1小時還沒上國道，讓不少人打消搭乘客運的念頭；也有人說，高鐵方便、便宜，較易達成一日北高生活圈的工作、旅遊型態；另還有買車成本高、停車費用太貴，以及道路測速照相機太多，「花錢搭車至少能安心放空」。

高鐵公司表示，因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，台灣高鐵公司規畫自2025年11月7日（五）起至2026年1月4日（日）的周末（五、六、日），以及12月31日（三）實施短期增班。

高鐵指出，經綜合考量運能調度及旅運需求，每周末增開8至23班次，12月31日則增開2班次，以加強服務旅客，期間內總計增開147班次列車（南下74班，北上73班）。

此外，高鐵自11月7日起，每周五調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北（含）以南各站時刻不變，原車次1541、1545、1553配合變更為3541、3545及3553。

高鐵提醒，本次增開的夜間北上1698車次（於11月22日至23日及12月6日至7日增開）、1296車次（於11月23日及12月7日增開），僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達部分車站時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間00時30分抵達端點站），搭乘上述車次的旅客需留意到站時間，並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

