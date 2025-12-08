臨床試驗不是白老鼠！台灣臨床試驗中心聯盟成立 32院跨域合作增效率

全球臨床試驗快速成長，台北醫學大學及體系的北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院及台中榮總發起「台灣臨床試驗中心聯盟」，今天正式成立。聯盟籌備召集人、北醫大校長吳麥斯說，臨床試驗是在嚴格倫理及法規監管下，驗證創新醫療安全性與有效性的程序，「不是把病人當白老鼠，而是為明天的醫療做今天的準備」。

衛福部長石崇良說，台灣臨床實驗中心聯盟今天成立，吳麥斯、台中榮總院長傅雲慶共同倡議，由國內32家醫學中心、大型區域醫院合作成立，這是重要里程碑。新藥發展很快且愈來愈朝向分子化、基因研究等，不論是標靶藥物、基因研究等都存在著地域性、種族等差異，全世界都爭取新藥開發臨床試驗能在本地進行。

「台灣臨床試驗中心聯盟」共有23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學。吳麥斯說，目前台灣臨床試驗每年約300至400件，落後於南韓、澳洲的1000件，台灣實力不輸人，案件數卻追不上人，關鍵原因是制度與流程效率，無法同步跟上。

聯盟籌備共同召集人傅雲慶指出，台灣臨床試驗最大瓶頸並非醫療能力不足，而是多中心流程缺乏整合。因此聯盟成立後將推動六大任務，包括統一人體臨床試驗（IRB）審查文件並強化聯合倫理審查委員會（C-IRB）機制、制定臨床試驗合約標準範本、建置計畫主持人及整治醫師資料庫、打造全國性受試者招募平台、共同培育臨床試驗專業人才，並促進亞太策略聯盟與國際多中心合作。

石崇良說，臨床試驗中心聯盟的成立，對未來新藥上市後，對台灣民眾的使用非常適用，也就是考慮到人種、地域等差異，更可以讓很多的病人，特別是「無法滿足的疾病」可以提早使用藥物。

台灣醫療品質很好，民國113年開始補助設立卓越臨床中心，目前共有八家，也有聯合的人體臨床試驗（IRB）收案，但是希望能夠更快，因為現在開發藥物藥廠考慮的都是速度，所以如果能有更多醫院加入臨床試驗聯盟，透過標準、程序一致及單一窗口，相信可以吸引更多的臨床試驗在台執行，同時也可以協助在地業者。

台灣新藥未來上市期望可以透過臨床試驗，不論在新藥、學名藥及生物相似藥開發上，可以透過聯盟加快收案，此對於產業發展、學術研究及病人是三贏的共贏策略。至於，未來衛生機關如何進行管理，他說，目前此聯盟為一個平台，讓加入的32家醫院在IRB審核、收案標準等能夠一致性那麼在這個，並加快審查。