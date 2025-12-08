及早發現長者的跌倒風險 銀髮防跌大作戰

在臺北市信義區健康服務中心與臺北醫學大學附設醫院合作的急診事故傷害監測統計也發現，今年1至9月長者因事故傷害進出急診原因分析，跌倒比例高達64.1%，受傷類別統計23.5%有骨折情形。如何及早發現長者的跌倒風險，採取適當預防措施，從而降低長者跌倒的可能性，是我們面對超高齡社會應規劃的重要行動之一。

依據今年10月統計，臺北市65歲以上人口占比24%為全國最高之縣市，信義區更高達25.9%。衛生福利部113年臺北市事故傷害死因統計分析，跌倒是事故傷害死亡的第二大原因占28.9%。根據國民健康署的「國民健康訪問調查」，每6位長者中就有1位曾經跌倒，而每12位長者中就有1位因跌倒就醫。

臺北市信義區健康服務中心結合智慧科技應用，提出「防跌守護行動」，運用AI動態防跌骨架鑑測APP與國民健康署ICOPE長者健康整合式功能評估工具，建立「健康+1日、智慧行動力」的安全防護網。周真貞主任表示，臺北市12區健康服務中心ICOPE長者健康整合式功能評估發現113年行動異常率占7.7%、114年行動異常率占8.7%，顯示社區長者有一定比例有跌倒風險。

另外信義區運用AI動態防跌骨架鑑測完成208位長者的跌倒風險檢測，發現社區長者衰弱及衰弱前期約占10%，而獨居長者類別衰弱及衰弱前期更高達23%，需要進一步介入。針對跌倒高風險個案開辦延緩失能班，並完成跨單位轉介至據點、醫院、藥局等資源，經過3個月運動衛教或課程介入，跌倒風險機率由18%降至15%，顯示經由課程介入措施後有助於維持或增強長者行動能力。

臺北市信義區健康服務中心周真貞主任表示，65歲劉奶奶參加健康服務中心的AI動態防跌骨架鑑測活動，APP 前測SPPB分數8分，有跌倒風險，之後有參加延緩失能班及健走班，劉奶奶自覺身體狀況有進步，APP 後測SPPB分數也進步到12分。家庭環境是預防跌倒的第一道防線，建議民眾協助長輩改善居家安全，例如：保持地面乾燥、防止滑倒；移除雜物與電線，避免絆倒；在浴室、樓梯加裝扶手與止滑墊；夜間照明要充足，減少視線不清導致的意外。此外，長者若能保持適度運動，增強下肢肌力與平衡感，也能有效預防跌倒。每天進行如「坐站運動」、「太極拳」或「快走」等簡易活動，持之以恆可提升身體穩定度。

為讓更多長者及早發現跌倒風險，臺北市信義區健康服務中心特別規劃於今年12月在為民服務區設置「長者跌倒風險檢測站」，提供免費AI動態防跌骨架鑑測服務，民眾可現場體驗2分鐘快速檢測，立即了解自身跌倒風險等級，並由專業人員提供個人化健康促進建議，歡迎65歲以上長者及關心家中長輩健康的民眾前來檢測。提醒市民朋友多關心家中長輩，營造安全、友善的生活空間，讓每一位銀髮族都能安心行走、健康老化，攜手打造互助、尊重、共融的高齡友善城市。