守護善終自主權 預立醫療照護諮商福利享多元

「病人自主權利法」自2019年1月6日施行以來，臺北市政府衛生局持續積極推動預立醫療照護諮商，讓病人醫療自主與善終規劃上成效顯著，臺北市預立醫療決定書（AD）簽署量已連續7年排名全國第一，簽署數達4萬多人，占全國3成之上，顯示市民重視醫療自主及善終議題，才讓北市市民充分了解病人自主權利法。

臺北市現今共有24家預立醫療諮商機構提供諮商（ACP）服務，透過專業醫療諮商團隊協助民眾在健康意識清楚時，以書面方式預先表達面對重症時的醫療意願，包括是否接受「維持生命治療」及「人工營養與流體餵養」等處置，預立醫療決定不僅保障自身權益，也可減輕家屬在重大醫療決策時的心理壓力與家庭紛爭；為了讓服務更便利、不中斷，臺北市提供多元化諮商管道，包括遠距諮商、團體諮商及在宅行動診間服務，讓行動不便、需與遠方家屬共同討論等民眾，都能依自身需求完成諮商與簽署，充分落實「為自己發聲、掌握醫療自主權」的理念。

為減輕民眾自付費用負擔，臺北市除了針對弱勢族群提供專案補助，包含身心障礙證明者、重大傷病證明者、罕見疾病患者、急性後期整合照護計畫個案、長照日間照顧中心使用者等，對象本人及一位照顧者可享有全額補助外，更首推持敬老卡可補助諮商費800元方案，為全國獨有的ACP補助措施，同時再加碼包括列冊獨居長者、列冊遊民同步享有補助，大幅降低經濟障礙，讓更多市民順利完成預立醫療決定簽署。

未來臺北市將持續增加全市ACP服務可近性，並研擬進一步擴大補助方案，讓更多市民享用更便利的預立醫療諮商服務，提高民眾參與率。北市衛生局鼓勵市民及早思考與規劃醫療決定，透過專業諮商與書面簽署，完成善終規劃，減輕家屬照護負擔，讓人生最後一哩路可以在尊嚴、友善及安心的照護環境中。