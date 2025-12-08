胰臟酵素製劑全台存量告急 食藥署：已公開徵求有意願供應廠商

全台面臨缺藥危機，今年已有47項藥品擬退出台灣，近日胰臟酵素製劑「卡利消」也傳出供貨吃緊，僅剩一個月存量。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，西藥醫療器材供應平台於12月3日公告「因「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≥20,000USP units）」短缺，徵求有意願供應廠商」，證實缺藥。

「卡利消」是全球少數能有效穩定胰臟功能的藥物，最近各大醫院都傳出缺貨，不僅病人緊張，醫師壓力也很大。一名胃腸肝膽科醫師表示，確實有缺藥情況，對於因疾病或手術而有消化困難的患者來說，不吃藥會無法分解蛋白質、脂肪，影響消化吸收功能，恐營養不良或出現胰臟相關併發症。

胰臟負責製造胰臟酵素來幫助消化食物，酵素製劑的作用為替代胰臟產生的酵素；「卡利消」使用於胰臟受損、胰臟切除、慢性胰臟炎等患者，這些族群會因為胰臟疾病而消化酵素不足，蛋白質和脂肪分解困難。該醫師強調，藥物治療非常重要，但缺藥是全球性的問題，政府已經努力尋找替代藥品。

黃玫甄指出，藥品Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型，列屬藥事法第27條之2必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形所引起的胰液分泌不全，食藥署近期接獲相關藥品許可證持有藥商通報，表示因生產相關問題，有供應不穩狀況。

黃玫甄說，經臨床端評估，案內藥品具臨床使用必要性，國內雖有成分相近藥品，惟主成分含量不同，建議本品保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人，故為維護相關病人權益。

另外，食藥署已啟動專案輸入，於114年11月25日於西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≥20,000USP units）」，避免斷鏈，希望盡速恢復供貨。