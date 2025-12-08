入冬最強降溫要來了！吳聖宇：周日晚到下周一晨探10度以下

本周受到幾波東北季風影響，周末可能是入冬最強冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，周日（14日）夜晚到下周一(15日)清晨溫度最低，中北部、東北部都市地區14-16度，空曠地區有機會降到10-13度低溫，輻射冷卻明顯地方可能更低，有機會達到大陸冷氣團門檻。

吳聖宇指出，今新竹以北、桃園、大台北、宜蘭、花東、恆春半島有短暫陣雨，其他地方多雲到晴。苗栗以北到宜蘭白天高溫21-23度，台中到台南及花東25-27度，高屏仍有27-29度，今晚到明晨，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度。

明大台北、宜蘭、花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，宜蘭仍有較多累積雨量，其他地方晴到多雲，夜晚到周三清晨低溫變化不大，需留意局部輻射冷卻低溫。

吳聖宇指出，周三東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，大台北、西半部晴到多雲。白天高溫可達24-28度，夜晚到周四清晨低溫仍類似。

周四東北季風午後到晚間又稍微增強，迎風面北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島午後到晚間降雨略增多，其他地方晴到多雲。各地白天高溫24-28度，高屏可能來到29度或以上，夜晚清晨仍需留意局部輻射冷卻低溫。

吳聖宇表示，周五下半天到晚間東北季風逐漸減弱，晚間到周六上午有新鋒面系統在台灣東北方海面到琉球一帶海域建立，成為周末較強冷空氣的前緣系統。

吳聖宇說，周六迎風面北部、東半部、恆春半島有短暫陣雨，預估降雨持續到晚間，然後逐漸減少，中南部雲量增多，天氣仍較穩定。北部、東北部白天高溫略降至23-25度，中部及花東24-27度，南部仍有28度或以上高溫，夜晚至周日(14日)清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，南部及花東18-20度。

吳聖宇指出，周日(14日)空氣明顯轉乾，各地大致晴到多雲。溫度明顯轉冷，北台灣感受最明顯，北部、東北部白天高溫16-18度，中部及花東高溫20-23度，南部高溫仍可達24-26度，夜晚到下周一(15日)清晨溫度最低，中北部、東北部都市地區低溫僅14-16度，空曠地區有機會降到10-13度低溫，輻射冷卻明顯地方可能會更低一點，有機會達到大陸冷氣團門檻，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫也會降到13-15度或更低。

至於下周一(15日)白天起底層東北季風強度逐漸減弱，各地晴到多雲。吳聖宇說，白天起溫度逐漸回升但幅度不大，中南部比較溫暖，北東部仍涼，夜晚到周二(16日)清晨中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻，部分地區低溫可能降到11-13度，南部、花東空曠地區有機會降到15度以下，下周二(16日)白天溫度才會有比較顯著回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。