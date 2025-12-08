UCC上路患者增加有限...如何因應明年春節連假 衛福部最新回應

周日及國定假日輕急症中心（UCC）上路一個多月，就醫人數仍不多。依衛福部健保署統計，新制上路，全國13處UCC，第一周就醫總計255人，第五周349人，就醫輕症症狀多為呼吸道、腸胃道、外傷、發燒等。

外界關心，緊接而來的耶誕節、跨年活動及明年春節九天長假的醫療量能？衛福部長石崇良今參與「台灣臨床試驗中心聯盟」啟動活動表示，對於明年春節長假期間的醫療、長照、社福等規畫，近日就會正式對外宣布。

據衛福部統計，六都13處UCC至今開診六次，依前五次總收治人數約1500多人，部分急診輕症中心一整天收治人數仍是個位數，從健保署數據來看，11月第一個周日開診至明年底，預算3億元，平均每月預算超過2000萬元，換算下來，每收治一名患者，成本近1.5萬元，可說是嚴重賠錢，且恐無法做到「紓解急診壅塞」設置目標。

負責北市聯醫附設信義門診部的廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖表示，UCC一周只開診一次、地點又是新設的門診部，知名度不高，「但健保署確實花了很多力氣宣傳，在各院所張貼海報，也在健保快易通上設置專區」，有不少病人是周日臨時上網搜尋「假日有沒有門診」，在健保APP上看到UCC，轉而前來就醫。

「目前最重要的挑戰將是今年的台北市跨年大型活動。」吳岳霖表示，依往年經驗，台北一〇一煙火吸引許多民眾，常有感冒、發燒、腹瀉、酒醉等患者，若能在晚間接住這批輕症患者，才能讓急診多騰出力氣專注重症患者。

UCC是醫療韌性的一環，應多培養基層診所等醫療據點。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，應避免如新冠疫情時，醫院急診湧入大量快篩、輕症等患者，爆發急診壅塞情形，此是為未來進行準備。因此，當UCC就醫人數漸漸增加後，可以進入第二階段「擴點」設立更多的據點，形成更綿密的醫療網絡建立韌性。