快訊

12年持續關心北溝故宮文物山洞發展 導演李佳懷第3部紀錄片殺青

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
獨立導演李佳懷關心台中市霧峰北溝的故宮文物山洞發展，多年來持續拍攝紀錄片「廢墟的力度」第三部曲「是傳說還是傳奇」最近完成，昨在霧峰舉首映。圖／吳東明提供
獨立導演李佳懷關心台中市霧峰北溝的故宮文物山洞發展，多年來持續拍攝紀錄片「廢墟的力度」記下發展歷程。除了已拍攝的兩部紀錄片，第三部曲「是傳說還是傳奇」最近完成，在霧峰舉辦首映會，他表示，影片呈現各個不同角度對此事的看法，且山洞即使無法活化重現，但歷史仍值得大家關心和理解。

故宮文物隨政府來台南遷時，曾藏放在霧峰北溝的一處山洞，2014年引起地方文史工作者注意，並發起搶救活動。市府後來把山洞登錄為歷史建築，但因地主不同意開發，並未能進一步如部分人倡議的希望將山洞重現或再活化利用。

李佳懷關心此事，12年來已拍過「北溝藏寶傳奇」和「北溝二部曲」兩部紀錄片，他表示此部已是終章。李佳懷說，這些年的拍攝是段漫長的過程，除了第一部曾獲國家文化藝術基金會補助30萬元，其他都由他個人支應，總計花了3百萬元，甚至第3部片最後還得靠妻子協助配音才能完成，可說十分拮据，但看到片子能完成，感覺一切都值得了。

目前在中國科技大學任教的李佳懷說，很高興能影片能呈現了地主、文史工作者、政府等各個角度的面向，讓大家去了解這段故事。而他自己則認為，北溝故宮山洞的歷史和山洞是否再重現可以分開來看，即使山洞未能重現，但是歷史仍值得人們關心和了解。而且，山洞是否一定要重現再利用，各方也有不同看法。

他說，即日起至12月25日將在網路上公開「是傳說還是傳奇」限期放映，後續並啟動全台巡迴放映及座談計畫，有意接洽者可上臉書粉絲專頁「廢墟的力度北溝故宮文物山洞紀錄片三部曲」聯繫。

觀光署參山國家風景管理處處長曹忠猷、朝陽科技大學教授李麗華、霧峰文化創意協會理事長李淑芳、文史工作者吳東明和霧峰區農會總幹事黃景建等人昨都出席首映會。

曹忠猷引述觀光署長陳玉秀「文化是觀光的靈魂、觀光是文化的舞台」一說，表示故宮文物南遷的歷史很珍貴，照片、資料很多，光復新村整修完成後，可以利用VR、AR等方式讓民眾進一步了解，同時帶動地方觀光和文化的發展。李麗華也肯定林佳懷拍攝影片的努力，表示將持續透過學術力量，深化地方合作。

觀光署參山國家風景管理處處長曹忠猷說，故宮文物南遷的歷史很珍貴，照片、資料很多，光復新村整修完成後，可以利用VR、AR等方式讓民眾進一步了解。圖／吳東明提供
