快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

腹瀉便秘是壞菌多？ 醫：腸道健康要看糞便顏色型態

中央社／ 台北8日電

許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，便懷疑腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。

不少人2、3天不排便，或是突然腹瀉，都會懷疑是腸道菌出問題，轉向尋求市售益生菌產品。振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻今天透過新聞稿指出，正常人1到3天排便一次，都是可接受的次數，不宜過度在意排便的次數，而是應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

黃任嫻指出，如發現糞便顏色呈現深黑色，可能是胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，可能是痔瘡的問題；如果排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則須懷疑腸癌的可能性。

如果糞便顏色正常，黃任嫻提醒，若1星期至少有1天有排便不適狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，可能是大腸激躁症作崇。發生以上情況，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查。

黃任嫻解釋，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，其菌群平衡對於人體健康至關重要。

黃任嫻說明，有些腸道內原生菌能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。

此外，黃任嫻表示，有些原因可能引發腸道壞菌增生，包含食入含病菌的食物可能導致腸道感染；自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡；過度使用抗生素，也可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

適當補充益生菌，可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力，但黃任嫻提醒，因種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，效果會因人而異，應選擇經衛生福利部食品藥物管理署審核通過的產品。

排便 益生菌 外科

延伸閱讀

元凶不只抗生素？研究揭多種常見藥物可能悄悄改變腸道微生物

七旬翁便秘「一天一半時間坐馬桶」 竟是大腸癌阻塞腸道

吃完大魚大肉脹氣腹瀉不是老了！小心是腸黏膜出現「漏洞」

解決便秘要吃對比例 醫提醒2蔬果易「結成團」阻塞腸道不宜多吃

相關新聞

中華郵政新郵附帶發行票品明年調漲「漲幅最高達50％」郵件包裹暫不漲

受到原物料及人士成本上漲影響，中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格，其中集郵卡、貼票卡、護票卡等將調漲5元，漲幅...

民眾抱怨周末一票難求 高鐵11月7日至明年周末短期增班

配合政府減碳政策，愈來愈多人選擇搭乘大眾運輸，但有民眾反映，周末的台鐵、高鐵票變得很難買，尤其高鐵甚至連平日尖峰時段的對...

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」 醫師分享4正確處理步驟

自己煮健康又省錢，不過如果洗肉用錯方式，可能會導致沙門氏菌大幅增加！不少民眾從市場豬肉攤或超市買完肉，都習慣將肉品拿到水龍頭直接沖洗，這樣看起來洗乾淨了，但傑登醫師指出，「水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌」，他分享正確處理4步驟，並破除迷思「生肉不用洗，記得煮熟就好」。

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

宜蘭宋姓婦人幾年前被診斷出肝癌，並轉移到肺部出現數百顆腫瘤，在台北某醫學中心接受標靶治療，卻效果不彰，肝腫瘤暴增至18公...

天冷咳不停！ 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

冬季氣溫驟降、氣溫變化大，容易引發呼吸道疾病，讓人流鼻涕、咳不停，甚至氣喘發作。聯青診所營養師莊譓馨表示，寒氣漸深，不少...

影／兩廳院呼吸的秘訣 地下機房大公開

兩廳院於2018年成立「永續共融小組」以來，在展場的各項設施上及各部分的運作上皆帶入永續精神，其中兩廳院的「呼吸」命脈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。