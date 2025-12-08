腹瀉便秘是壞菌多？ 醫：腸道健康要看糞便顏色型態

許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，便懷疑腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。

不少人2、3天不排便，或是突然腹瀉，都會懷疑是腸道菌出問題，轉向尋求市售益生菌產品。振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻今天透過新聞稿指出，正常人1到3天排便一次，都是可接受的次數，不宜過度在意排便的次數，而是應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

黃任嫻指出，如發現糞便顏色呈現深黑色，可能是胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，可能是痔瘡的問題；如果排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則須懷疑腸癌的可能性。

如果糞便顏色正常，黃任嫻提醒，若1星期至少有1天有排便不適狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，可能是大腸激躁症作崇。發生以上情況，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查。

黃任嫻解釋，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，其菌群平衡對於人體健康至關重要。

黃任嫻說明，有些腸道內原生菌能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。

此外，黃任嫻表示，有些原因可能引發腸道壞菌增生，包含食入含病菌的食物可能導致腸道感染；自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡；過度使用抗生素，也可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

適當補充益生菌，可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力，但黃任嫻提醒，因種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，效果會因人而異，應選擇經衛生福利部食品藥物管理署審核通過的產品。