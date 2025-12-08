本周3波東北季風 氣象署：周末冷空氣入冬最強周日整天20度以下

中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周受3波東北季風影響，今天第一波東北季風增強，影響今明，到周二之前。 周三東北季風又減弱，周四周五之後及周末周日又有兩波冷空氣，尤其周六這波相對比較強。

趙竑指出，今天北部地區逐漸出現短暫雨，宜蘭也是逐漸受影響，雨會漸漸由北往南影響到花東地區及恆春半島。今明兩天桃園以北及東半部偶雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭易有大雨，降雨時間比較長。

趙竑指出，周三（10日）轉為東南風環境，高壓移動到日本，東北季風稍微減弱。但周四到周五受高壓通過影響，台灣仍是偏東北風環境，周五晚上大陸地區有明顯高壓準備南下，周六台灣受東北季風影響，到周日（14日）都還是很明顯。

降雨方面，趙竑說，周三東北季風減弱，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨；周四及周五東北季風稍增強，桃園以北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴。周六東北季風再增強，北部、東半部偶雨，其他地區多雲到晴。下周日（14日）仍受東北季風影響但轉乾，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨。