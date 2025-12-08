本周3波東北季風 氣象署：周末冷空氣入冬最強周日整天20度以下
中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周受3波東北季風影響，今天第一波東北季風增強，影響今明，到周二之前。 周三東北季風又減弱，周四周五之後及周末周日又有兩波冷空氣，尤其周六這波相對比較強。
趙竑指出，今天北部地區逐漸出現短暫雨，宜蘭也是逐漸受影響，雨會漸漸由北往南影響到花東地區及恆春半島。今明兩天桃園以北及東半部偶雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭易有大雨，降雨時間比較長。
趙竑指出，周三（10日）轉為東南風環境，高壓移動到日本，東北季風稍微減弱。但周四到周五受高壓通過影響，台灣仍是偏東北風環境，周五晚上大陸地區有明顯高壓準備南下，周六台灣受東北季風影響，到周日（14日）都還是很明顯。
降雨方面，趙竑說，周三東北季風減弱，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨；周四及周五東北季風稍增強，桃園以北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴。周六東北季風再增強，北部、東半部偶雨，其他地區多雲到晴。下周日（14日）仍受東北季風影響但轉乾，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨。
溫度方面，趙竑說，周一及周二各地清晨低溫17-19度，北部整天17-23度；中南部影響不大，仍有26度以上高溫，花東因明天降雨較明顯，高溫會下降。周三溫度回升，周四、周五之後受兩波冷空氣影響。周四、周五這波比較弱，溫度沒有明顯下降，周六這波比較強，尤其周日之後各地溫度都下降，周日整天都在20度以下，是目前最明顯冷空氣，要多注意氣象署最新資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言