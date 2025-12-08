快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

本周3波東北季風 氣象署：周末冷空氣入冬最強周日整天20度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周3波東北季風影響，今天北部地區逐漸出現短暫雨。本報資料照片
本周3波東北季風影響，今天北部地區逐漸出現短暫雨。本報資料照片

中央氣象署預報員趙竑上午指出，本周受3波東北季風影響，今天第一波東北季風增強，影響今明，到周二之前。 周三東北季風又減弱，周四周五之後及周末周日又有兩波冷空氣，尤其周六這波相對比較強。

趙竑指出，今天北部地區逐漸出現短暫雨，宜蘭也是逐漸受影響，雨會漸漸由北往南影響到花東地區及恆春半島。今明兩天桃園以北及東半部偶雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭易有大雨，降雨時間比較長。

趙竑指出，周三（10日）轉為東南風環境，高壓移動到日本，東北季風稍微減弱。但周四到周五受高壓通過影響，台灣仍是偏東北風環境，周五晚上大陸地區有明顯高壓準備南下，周六台灣受東北季風影響，到周日（14日）都還是很明顯。

降雨方面，趙竑說，周三東北季風減弱，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨；周四及周五東北季風稍增強，桃園以北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴。周六東北季風再增強，北部、東半部偶雨，其他地區多雲到晴。下周日（14日）仍受東北季風影響但轉乾，各地多雲到晴，北海岸、東半部零星雨。

溫度方面，趙竑說，周一及周二各地清晨低溫17-19度，北部整天17-23度；中南部影響不大，仍有26度以上高溫，花東因明天降雨較明顯，高溫會下降。周三溫度回升，周四、周五之後受兩波冷空氣影響。周四、周五這波比較弱，溫度沒有明顯下降，周六這波比較強，尤其周日之後各地溫度都下降，周日整天都在20度以下，是目前最明顯冷空氣，要多注意氣象署最新資訊。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫 桃園

延伸閱讀

北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

一碰臉頰右耳痛到下巴 東北季風報到「這種痛」連強效止痛藥都壓不住

把握今天好天氣！明北部東半部轉雨 北部及宜蘭高溫只剩20度

入冬最強冷空氣周末南下 吳聖宇：下周日周一乾冷探10度

相關新聞

入冬最強降溫要來了！吳聖宇：周日晚到下周一晨探10度以下

本周受到幾波東北季風影響，周末可能是入冬最強冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，周...

第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨

北部民眾應該感受到變天了，下雨且氣溫下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天上半天開始，東北季風就會增強，本周第1波...

一代御醫連文彬辭世 回憶照顧李前總統「是我最榮幸的一個時期」

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬於六日晚間辭世，享壽九十九歲。連文彬是國內心臟醫學權威，台大第一例成功開心手術，便是他...

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

近年來建構四大農民福利體系，完備農民社會經濟安全為農業部重要的施政主軸之一，但根據農業部統計，未參加農退儲金的退伍青農及...

38歲女打瘦瘦針體重不減反增 醫揭「這原因」害她胖

瘦瘦針因顯著減重效果暴紅，隨之而來副作用常被忽略，38歲丁姓女子生完孩子體重回不去，為了瘦得快，前往診所施打俗稱「瘦瘦針...

每天健走萬步也沒用？醫點破「不易失智」的人兩項意外共同點

會不會罹患失智症是否只能聽天由命、與遺傳擺脫不了關係？根據日媒Livedoor報導，綜合診療專科醫師舛森悠近日在YouTube頻道「醫療大學」中指出，失智症並非無法預防。舛森醫師在影片中引用國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）於2020年公開的研究報告指出，導致失智症的原因裡，約有40%來自可調整的生活型態，而非先天遺傳。這項發現讓失智症逐漸成為「可經由介入延緩或預防的疾病」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。