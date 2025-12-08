太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡昨天凌晨崩塌，經搶修後雖恢復單線通行，人員今天巡檢時發現邊坡有棵樹木，擔心傾倒傷及用路人，將於上午11時封路處理。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，現場雖已搶修完成，恢復單線雙向通車，但清晨巡檢時，發現崩塌處邊坡有棵危木，擔心傾倒至路面，影響行車安全，將於上午11時至中午12時30分，封閉此路段雙向道路，並實施管制措施。

由於同一處邊坡曾於11月14日及12月2日崩塌，林保署宜蘭分署集水區治理科長洪順福表示，宜蘭分署已針對這處邊坡整治完成規劃設計，將展開刷坡及掛網等作業，工程已上網招標將於11日開標，得標廠商預計2週內完成前置作業，若一切順利，工程預估明年2月底前完成，屆時可恢復雙向通行。