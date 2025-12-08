快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

太平山宜專一線崩塌處有危木 11時起封路處理

中央社／ 宜蘭8日電

太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡昨天凌晨崩塌，經搶修後雖恢復單線通行，人員今天巡檢時發現邊坡有棵樹木，擔心傾倒傷及用路人，將於上午11時封路處理。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，現場雖已搶修完成，恢復單線雙向通車，但清晨巡檢時，發現崩塌處邊坡有棵危木，擔心傾倒至路面，影響行車安全，將於上午11時至中午12時30分，封閉此路段雙向道路，並實施管制措施。

由於同一處邊坡曾於11月14日及12月2日崩塌，林保署宜蘭分署集水區治理科長洪順福表示，宜蘭分署已針對這處邊坡整治完成規劃設計，將展開刷坡及掛網等作業，工程已上網招標將於11日開標，得標廠商預計2週內完成前置作業，若一切順利，工程預估明年2月底前完成，屆時可恢復雙向通行。

崩塌 宜蘭 擔心

延伸閱讀

宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌搶通 單線雙向通行

太平山森林遊樂區宜專一線8.5公里坍方 雙向交通中斷搶修中

新莊鬧區馬路驚見天坑 深約2公尺路基全掏空急封路

太平山遊樂區聯外道路坍塌！雙向受阻急搶修 明上午恢復開園

相關新聞

入冬最強降溫要來了！吳聖宇：周日晚到下周一晨探10度以下

本周受到幾波東北季風影響，周末可能是入冬最強冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，周...

第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨

北部民眾應該感受到變天了，下雨且氣溫下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天上半天開始，東北季風就會增強，本周第1波...

一代御醫連文彬辭世 回憶照顧李前總統「是我最榮幸的一個時期」

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬於六日晚間辭世，享壽九十九歲。連文彬是國內心臟醫學權威，台大第一例成功開心手術，便是他...

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

近年來建構四大農民福利體系，完備農民社會經濟安全為農業部重要的施政主軸之一，但根據農業部統計，未參加農退儲金的退伍青農及...

38歲女打瘦瘦針體重不減反增 醫揭「這原因」害她胖

瘦瘦針因顯著減重效果暴紅，隨之而來副作用常被忽略，38歲丁姓女子生完孩子體重回不去，為了瘦得快，前往診所施打俗稱「瘦瘦針...

每天健走萬步也沒用？醫點破「不易失智」的人兩項意外共同點

會不會罹患失智症是否只能聽天由命、與遺傳擺脫不了關係？根據日媒Livedoor報導，綜合診療專科醫師舛森悠近日在YouTube頻道「醫療大學」中指出，失智症並非無法預防。舛森醫師在影片中引用國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）於2020年公開的研究報告指出，導致失智症的原因裡，約有40%來自可調整的生活型態，而非先天遺傳。這項發現讓失智症逐漸成為「可經由介入延緩或預防的疾病」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。