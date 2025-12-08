快訊

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會今審查第7條條文修正草案，立委版本包含提高政府提繳比率至1.5倍。陳駿季認為，僅提高政府提繳金額，對於已有經濟負擔的農民，恐難提高參與意願。記者林伯東／攝影
近年來建構四大農民福利體系，完備農民社會經濟安全為農業部重要的施政主軸之一，但根據農業部統計，未參加農退儲金的退伍青農及實耕者進行調查，約46%因經濟負擔未參加。立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第2條、第7條條文修正草案」案，包含提高政府提繳比率1.5倍。農業部長陳駿季認為，僅提高政府提繳金額，對於已有經濟負擔的農民，恐難提高參與意願。

現行農退儲金提繳比率為1%至10%不等，可由農民自行選擇，每年可調整2次，截至今年10月，提繳農退儲金人數為8萬9933人，曾經參加農退儲金人數為11萬3532人。提繳金額部分，隨基本工資調整，例如今年為2萬8590元，明年起為2萬9500元。

農民退休儲金條例第2條將主管機關行政院農委會修正為農業部，第7條修正條文部分，立法委員謝衣鳯等16人及委員郭國文等17人提案版本，修正「農民退休儲金條例」第7條第3項，將現行「主管機關依農民提繳之農民退休儲金，按月提繳相同金額」，修正為「按月提繳1.5倍金額」，藉由提高政府提繳比率，增加農民參與農退儲金意願。

據統計，該版本按月提繳1.5倍金額，農民每月提繳2859元不變（但會根據最低工資調整），政府每月提繳金額由2859元提高到4289元，政府支出將由現行31億元提高到46.5億元。

立法委員蔡易餘等20人及委員陳亭妃等19人提案版本，增訂第3項規定，將農民及主管機關共同提繳的金額，合併計算為提繳總額，由主管機關60%與農民40%的比率分擔，基於考量其他社會保險制度的相關衡平性狀態下，調整農民與政府提繳總額負擔，減輕農民負擔。

該版本農民每月提繳2859元不變，政府每月提繳金額由2859元提高到3431元，政府支出將由現行31億元提高到37.2億元。

陳駿季對此表示，農業部針對未參加農退儲金的退伍青農及實耕者進行調查，約46%因經濟負擔未參加，若僅提高政府提繳金額，對於已有經濟負擔的農民，恐難提高參與意願，而提高政府農退儲金提繳比率，將影響職業間的衡平性，且對其他行業退休制度會有連動效應，建議待與行政院審議通過草案版本再併案審查。

至於由主管機關60%與農民40%的比率分擔的版本，陳駿季說，該版本與農業部方向相同，希望覆蓋率能由現在的50%再提高10%。

