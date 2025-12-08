快訊

「年輕型失智」還能再工作嗎？ 衛福部：長照3.0協助就業權

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長照3.0政策預計2026年上路，衛福部次長呂建德表示，新制強調對輕度失智者的就業支持。記者廖靜清／攝影
長照3.0政策預計2026年上路，衛福部次長呂建德表示，新制強調對輕度失智者的就業支持。記者廖靜清／攝影

長照3.0政策預計2026年上路，將擴大服務對象，納入50歲以下年輕型失智者與青壯年中風失能個案，回應民眾對於長期照顧族群的多元需求。衛福部次長呂建德表示，新制強調對輕度失智者的就業支持，透過職務再設計等服務，協助其延續職場生活，維持家庭經濟。

呂建德說，年輕型失智者通常處於中壯年，是家庭經濟支柱，新制的重點將協助個案延續工作能力，希望就業權的影響減到最低。除了個案的服務，也希望將疾病預防更往前至「健康促進」階段，這部分會與國健署合作，透過健康生活型態來降低或延緩疾病發生。

鑑於年輕型失智者於罹病時可能正值中壯年，對於社會及其家庭之影響甚大，年輕型失智症者如能及早診斷及治療，藉由適切照護，引導失智症者發揮所長，例如重返職場等，減輕家屬負擔，是當前衛福部的重要任務。

呂建德指出，明年長照3.0將全年齡失智者納入給支付，長照3.0計畫書設有「失智症防治照護政策綱領3.0」專章，重點內容包括失智照護資源之布建、不同失智程度之適切照護、年輕型失智症之多元照護、失智專業人才培訓等，以持續優化我國失智照護政策。

另外，也將完善失智照顧服務，會依病程提供服務，極輕度、輕度且具行動能力，可至失智據點，併有BPSD可至權責型失智據點。符合長照需要等級者，可使用居家服務、社區式照顧服務等；如有24小時密集照顧需求者，可至失智團屋及住宿式機構失智專區。

呂建德說，年輕型失智者除了醫療與照顧資源，也關乎人權。在就業權益方面，會持續與勞動部合作「推動職務再設計服務計畫」，提供失智者就業輔導及認知功能訓練，幫助個案維持功能，並破除企業對失智者的刻板印象，打造友善職場。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

