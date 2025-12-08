十大活網小編2025大公開！活網仔冠軍揭曉

活網小編人氣大洗牌

是追品牌，還是喜歡小編的發文風格？在這個流量為王的社群戰場，各家品牌無不卯足全力創造話題、吸引網友追蹤。從Facebook的迷因創作、IG的短影音到Threads上四處「海巡」蹭熱度，到底誰能成功抓住網友眼球，成為新一代的活網小編？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，過去曾盤點「十大社群小編」，當時由達美樂強勢勇奪聲量冠軍，緊追在後則是以幽默風格聞名的巨城小編，而南投基督教醫院小編也因大量的迷因影片和梗圖迅速竄紅，成當屆最受矚目的人氣黑馬。時隔半年，今日再度啟動調查，榜單結果竟然與上次出現截然不同的驚人變化！究竟哪些品牌小編能穩守江山？又有哪些新面孔火速竄起，成為網路上最新的活網仔？最新一輪的聲量排名馬上揭曉！

No.10 華元蚵仔煎小編

如果你是Threads的重度使用者，一定對華元蚵仔煎小編不陌生。華元小編在今年七月底於Threads上創建帳號，從此無論發文或海巡留言，幾乎都只用一句「蚵仔煎洋芋片」打天下，靠著這六個字成功打造超強識別度。起初許多網友對這種神秘操作感到滿頭問號，但在小編高頻率的出沒與熱情互動下，吸引愈來愈多人關注，逐漸被這股獨特魅力圈粉。更有趣的是，華元小編還在Threads的個人檔案上，特別註明「老闆說我嘴碎會引起公關危機，所以只准我說蚵仔煎洋芋片」，這段自嘲式說明引發不少網友噴笑，直呼這樣的人設實在太有梗了。

值得一提的是，上次在十大社群小編排行中，華元蚵仔煎小編並未上榜，但自年中在脆上橫空出世後，聲量迅速竄升，一舉擠進前十名。華元小編在社群上的有趣操作，不僅讓這個老品牌再次受到關注，也成功擄獲了年輕世代的心。

No.9 IKEA小編

創意與幽默，絕對是IKEA小編在社群上的最大武器。他擅長將品牌的各式商品結合當下最熱門的時事，快速產出既有趣又能推廣產品的貼文內容，引發網友自發分享與留言。今年三月，宮﨑駿經典代表作《風之谷》上映，IKEA小編為了搶搭這股熱潮，用手繪「王蟲」搭配相框商品發文，幽默寫下：「這是我的三橫一豎蟲，不用裁」、「心愛的海報不用裁，完整保存你的摯愛」，其精準結合時事與商品特色，貼文瞬間引爆討論。網友表示「連不用裁切這個點都有看到，IKEA真的強」、「小編好讚！我還沒買框拜託別缺貨」、「還好在小編PO文前入手了，不然或許搶不到了」。這種快速反應與跟風操作，使IKEA小編在社群上聲名大噪，成為不少網友心中最懂玩梗的品牌小編之一。在本次排行榜中，IKEA小編以1,396筆聲量位居第九名，險勝華元蚵仔煎小編。

No.8 博客來小編

要說近年在社群平台上最放得開、最不怕犧牲形象的小編，博客來絕對榜上有名。自2021年推出「博小編開箱」系列影片後，這位戴著黑框眼鏡搭配口罩的神祕小編，便以毫無包袱的搞笑演出在網路上闖出名號。他的影片風格向來幽默又充滿創意，從變裝、惡搞到自我犧牲式的演出樣樣來。像是之前在宣傳布蘭妮自傳時，博客來小編便直接上演一段「揮假菜刀熱舞」的橋段，模仿到位又帶點荒謬感，笑翻不少網友；另一回推廣虱目魚書籍時，他更搞笑穿上虱目魚裝，影文一出立刻吸引大批人留言「請問有沒有首刷銷售一空的虱目魚裝抽獎活動？」「可以請博客來開放賣虱目魚衣嗎？」「博客來小編這麼賣力，不買不行啊！」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次聲量高峰出現於2025年10月18日，當天博客來小編為宣傳動物造型磁鐵商品，於官方IG上發布動物系列冷笑話，並搭配造型磁鐵的爆笑演出，逗樂一大票網友留言「好喜歡小編這種自得其樂的狀態」、「小編到底嗑了什麼，不小心就看完了」。

No.7 家樂福小編

翻攝Threads／carrefourtaiwan

位居榜單第七的家樂福小編，排名較上次前進一名。堪稱最強帶貨王的他，不只幽默感滿點，還非常懂得抓住時事梗，常常用一則無厘頭的創意貼文，就能讓不少網友圈粉。像是今年四月台股大跌，整個社群哀號一片，但家樂福小編竟反向操作，神來一筆推出睡公園商品組合，內容包含鱷魚蚊香、蜜豆奶、白吐司、睡墊等四件套。串文一出瞬間引發熱議，網友表示「都要睡公園了，你覺得我有錢買這些嗎」、「看來現在睡公園還要集資買物資」、「家樂福竟然這波也跟」。該則串文以自嘲風格把時事梗玩到出神入化，拿下2.6萬個讚，分享數更突破萬則。

除了發文夠幽默外，家樂福小編的海巡力也超強。他幾乎無所不在，常常神出鬼沒地出現在各個熱門串文底下留言，跟網友互嘴、蹭熱度，並不忘置入家樂福商品，留言兼帶貨的作法，令不少網友直呼「超會趁機行銷」。

No.6 達美樂小編

翻攝FB／達美樂披薩

在上一期的十大社群小編排行中，達美樂曾以1,942筆聲量勇奪冠軍寶座，本次榜單卻被狠狠擠出前段班，未能蟬聯高位，著實有些可惜。達美樂小編不只文案風格幽默、親和力十足，更懂得抓住時事熱潮來製造話題。最經典的案例，莫過於今年二月的世界棒球經典賽資格賽，正當所有球迷紛紛祭出玄學應援之際，達美樂小編也發揮創意，直接將品牌官方的Facebook、Instagram、Threads等社群平台Logo通通換成「骰到6」，象徵為台灣帶來好運氣，而最後台灣也真的在這股集氣下贏得比賽。達美樂小編這波操作不只成功圈粉，更讓品牌的社群討論度飆升，網友紛紛表示「小編是懂球迷的」、「給小編加薪+1」、「小編你超威，看來穩了」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，除了棒球事件帶動達美樂小編的聲量外，第二波討論度高峰則落在2025年10月27日，因競品必勝客於社群發布「人事異動公告」，宣布移除經典口味的披薩，隨後達美樂則火速反向操作，發出「家有喜事」公告，限時推出3個大披薩799元的超值優惠。兩大品牌較勁意味濃厚，但達美樂的文案更勝一籌，收獲大票網友盛讚，創下當日聲量736筆。

No.5 巨城小編

堪稱新竹最具代表性地標的巨城，不只是新竹人的購物天堂，連掌管粉專的小編也是網路上響噹噹的人物之一。充滿鮮明又個人化的經營風格，讓巨城小編在社群上擁有極高辨識度。除了貼文親民又接地氣外，他也積極在Threads上海巡，出沒在各大網友的串文下留言互動，甚至還有不少品牌會直接點名與他互動，創造出一種超獨特的社群氛圍。今年四月，巨城小編再次展現創意十足的一面，他利用AI技術製作影片，推出一首「黃人熏想要的世界」的歌曲，短短時間就創下23萬次觀看，隨即引爆網友討論。不少人笑稱「其它小編很有壓力，巨城小編太強大，會拍照又會唱歌做影片」、「小編到底吃了什麼藥？老闆給的權限很大噢」、「現在小編要辦的不只是見面會了，還要演唱會」。

值得注意的是，在上次「十大社群小編」的榜單中，巨城小編以1,563筆聲量高居第二，討論度僅略輸達美樂小編，本次排名雖退至第五，但討論度卻有增無減，近一年累積聲量達3,495筆。

No.4 蝦皮小編

翻攝threads／蝦皮購物Shopee

當多數品牌粉專仍走正式經營路線的早期，蝦皮小編則率先在社群上利用幽默衝出自己的風格，可說是在所有電商中經營最成功的品牌。從時事諧音梗到網路迷因通通有，他們發文的風格就像是大家現實生活的朋友，以爛梗和時事梗逗樂網友，讓人忍不住廢到笑。隨著短影音崛起，蝦皮小編的創作手法也不再只限於圖文，他們開始拍攝各式各樣的短影片。有別於其他隱藏真面目的社群小編，蝦皮小編直接大方出鏡露臉，此舉不但提升內容辨識度，也讓粉絲更願意與品牌產生互動。

而蝦皮小編的能見度，更在2025年初衝上一波高峰。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，今年1月底有網友在Threads點名「最有趣的品牌小編」，其中便點明了蝦皮、木棉花、Netflix等強者。這篇串文瀏覽數飆破48萬，而蝦皮小編更現身留言區表示「我們四個不能在一起嗎？」笑翻不少網友。

No.3 7-ELEVEN小編

翻攝FB／7-ELEVEN

若要說今年社群圈最讓人意外的大黑馬，那絕對非7-ELEVEN小編莫屬了。上一回的「十大社群小編」排行榜都還不見他的蹤跡，這次卻瞬間火力全開，以超過四千筆聲量一口氣衝上第三名，成本屆最亮眼的黑馬。7-ELEVEN小編在Threads的活躍度十分驚人，短短幾年間，他就默默累積27萬名粉絲追蹤，並時常到處海巡，以幽默風格回應各大網友的串文，不少網友甚至會以「超有梗小編」為題，直接在貼文上點名7-ELEVEN小編。

今年九月，《網路溫度計DailyView》在Threads發布一張社群小編排行榜，立刻引來各大品牌小編留言互動。其中，7-ELEVEN小編的回覆可說是瞬間奪走所有目光。他用一貫的低調式幽默表示：「我做人比較謙虛，沒有第7名應該也有個第11名（退一萬步至少會有711名吧？）」該則留言戳中不少人笑點，按讚數突破千則，網友紛紛回應「這情商絕對是第一名」、「退太遠了….會不會跌倒海裡」、「本日梗王就是你」。

No.2 全家小編

被譽為海巡界最幽默的全家小編，今年在《網路溫度計DailyView》所舉辦「2025第八屆網路口碑之星」頒獎典禮中，一舉拿下「年度最具網路好評影響力社群小編」。她的魅力來自於幽默又有梗的經營風格，不僅在品牌貼文中展現趣味，也經常現身各大留言區海巡，用輕鬆又貼近生活的方式和網友互動，成功打入年輕族群的社群圈。其中最經典的案例是，他曾在網紅High咖的貼文下，用一本正經的語氣回覆餐盒邊緣凹槽用途：「此凹溝通常是用來盛一部分的湯，方便給朋友們圍著凹溝一起飲用，所以通常是外向的人才用得到。凹溝飲，outgoing (adj.) 外向的。」該貼文吸引超過5萬人按讚，在社群上引發廣大迴響。

值得一提的是，全家在上次的十大社群小編調查中，僅以231筆聲量位列第十名，而這次討論度則一口氣暴增至5,836筆，強勢躍升排行榜第二名。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，本次調查區間在2025年8月9日達到聲量高峰，不少網友在這天發起海巡王小編的活動，全家小編頻頻被點名互動，可見他在粉絲心中的影響力與人氣非同小可。

No.1 Netflix小編

冠軍出爐！本次由Netflix小編以6,839筆討論度勇奪第一。身為串流平台龍頭的Netflix，不只是影劇領域的霸主，連社群的行銷貼文也超級有才。Netflix小編擅長利用平台上的各種劇情片段製作成梗圖，搭配詼諧有趣的旁白或圖說，輕鬆戳中網友笑點。此外，他在Threads上的海巡力也不輸給全家小編，經常出沒在各大網友串文下留言，這種親民又活潑的互動方式，讓網友忍不住回應或分享，討論度不斷擴散，也為品牌在網路上累積了超高人氣與好感度。

不過，人紅是非多，Netflix小編偶爾還是有翻車的意外。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，本次聲量高點出現在2025年3月17日，因Netflix小編在粉專提及「用1.5倍速度追劇」而引發爭議，網友紛紛撻伐「Netflix社群編輯也是用1.5倍速審視自己的發言嗎？有夠不尊重影視工作者」、「WTF? 作為一個官方帳號，你真的知道自己在做什麼？」、「大家要這麼做是自己的自由，但不代表你官方為了行銷可以這樣呼籲」；然而，也有另一派網友出面緩頰，認為這只是文案的一個梗，不需要對此事無限上綱，「精彩的劇會用正常速度觀看啊，但有些劇的劇情真的就偏無聊，1.5倍看剛剛好吧」、「我想用幾倍速看是我家的事，幹嘛要一直情勒別人要慢慢看」、「一些劇沒有倍速是真的看不下去，真心不懂這有什麼好吵的」。正反兩派意見在網路上掀起論戰，也連帶助攻Netflix小編的討論度。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年11月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

