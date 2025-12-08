快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

聽新聞
0:00 / 0:00

「人生猶如一場管理」心存善念 何豐名退而不休奉獻醫學不忘初心

桃園電子報／ 桃園電子報

20251202 135217AAAAA
前署立桃園醫院院長何豐名教授行醫40年退而不休，行醫奉獻。圖：曾增勳攝

前署立桃園醫院院長何豐名教授行醫40年退而不休，持續在醫界奉獻，卸下院長頭銜20年來，堅持在桃園醫院新屋分院看診服務老病患至今，先後完成5本老化、養生保健著作，創立診所、生技公司在醫界造福民眾，他以「人生猶如一場管理」為人生哲學，比喻「人生好比磨石子」，人生的平坦或不順端視你管理的好壞，「心存善念、幫助病人」卻是他不忘行醫的初心。

年近70「從心所欲」的何豐名為心臟內科專長，從擔任桃園醫院新屋分院首任分院長奠定新屋分院服務新屋、觀音、楊梅偏鄉老人慢性病基礎，之後擔任桃園醫院院長，儘管20年前卸下桃園醫院院長後歷經人生波折，卻堅持行醫服務病人，並在大學授課春風化雨，何表示，「當醫生就是要心存善念、幫助病患」，行醫是他的志業，過去老師的教導提攜、看病累積的經驗，讓他一路從醫行醫學習、希望幫助更多病人。

何豐名以「人生如一場管理」為人生哲學、指出， 人生本來就是一場管理，管理好壞事關一生，管理好就平坦、管理不好就不順，人生一直在走，計畫有大有小，都可能出現危機，就看你如何克服危機，「掌控危機，自然就會往前走」，如同做生意，沒有實力，做生意就會倒。再者，人生本來是虛名，只要心存善念做事，就不怕跌倒，跌倒也會起來，尤其在高位，心中坦蕩存善念做好事，危機也會是轉機，可造福更多人，試問誰人沒有失敗、跌倒過，秉持善念和堅持，自然就會站起來。

何豐名發表國外期刊論文百餘篇，繼續於大學以講座教授身分任教，以臨床教學研究專業經驗，先後著作5本老化、養生保健專書出版，並獲多國行銷，何談到，他是心臟科醫師，看到老人愈來愈多，相對心血管慢性疾病多，就要關注老人不要疾病纏身，活得健康快樂，每個人都會有生老病死，老年人不是要延壽，而是要「健康、長壽、快樂」，躺在床上延壽不快樂沒有用，健康第一、長壽快樂，才是老化以後該走的路。

何豐名看診行醫送給病人的一句話，就是「要有健康的身體，才能為家庭、社會做出貢獻」，沒有健康的身體，什麼都不用談，何認為，要做好事也要有健康的身體，照顧家人也要有健康的身體，希望每個人都健康。何豐名創立診所、豐群生技公司，發揮醫學專業造福民眾，開創第三人生，他並將生技公司產品從現行睡眠、脂肪肝類養生產品，未來朝向肌少症相關產品發展。

何豐名在從醫過程曾歷經波折考驗，「沒有人是完美的，我自己希望對自己的人生負責」，他在新屋分院長到署桃院長任內，做出桃園醫院的品牌，他表示，他從醫不忘幫助病患初心，至今堅持看門診，是為向老病患照顧服務的承諾，他無欲無求心中坦蕩，所以不懼，經得起考驗，重新站起來，也是為幫助更多人負責任。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：「人生猶如一場管理」心存善念 何豐名退而不休奉獻醫學不忘初心

延伸閱讀：

  1. 中壢火車站疑現偷拍色狼 連2日同時段、地點撞見網友氣炸
  2. 月全蝕點亮夜空！桃市圖帶領親子共度難忘閱讀夜

人生 桃園 病患

延伸閱讀

現場煙霧彌漫！桃園中壢4樓公寓火警 4人逃出輕微嗆傷送醫

不必迷信高強度運動！名醫曝96歲父親每天做的平凡事就是最強長壽處方

不是重訓！父96歲善終每天固定做1事 名醫：最平凡的長壽投資

櫃買清晨緊急發通知 這家生技公司發表新藥解盲

相關新聞

入冬最強降溫要來了！吳聖宇：周日晚到下周一晨探10度以下

本周受到幾波東北季風影響，周末可能是入冬最強冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，周...

第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨

北部民眾應該感受到變天了，下雨且氣溫下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天上半天開始，東北季風就會增強，本周第1波...

一代御醫連文彬辭世 回憶照顧李前總統「是我最榮幸的一個時期」

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬於六日晚間辭世，享壽九十九歲。連文彬是國內心臟醫學權威，台大第一例成功開心手術，便是他...

農退儲金修正提高政府提繳比率1.5倍 陳駿季：仍難提高農民參與意願

近年來建構四大農民福利體系，完備農民社會經濟安全為農業部重要的施政主軸之一，但根據農業部統計，未參加農退儲金的退伍青農及...

38歲女打瘦瘦針體重不減反增 醫揭「這原因」害她胖

瘦瘦針因顯著減重效果暴紅，隨之而來副作用常被忽略，38歲丁姓女子生完孩子體重回不去，為了瘦得快，前往診所施打俗稱「瘦瘦針...

每天健走萬步也沒用？醫點破「不易失智」的人兩項意外共同點

會不會罹患失智症是否只能聽天由命、與遺傳擺脫不了關係？根據日媒Livedoor報導，綜合診療專科醫師舛森悠近日在YouTube頻道「醫療大學」中指出，失智症並非無法預防。舛森醫師在影片中引用國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）於2020年公開的研究報告指出，導致失智症的原因裡，約有40%來自可調整的生活型態，而非先天遺傳。這項發現讓失智症逐漸成為「可經由介入延緩或預防的疾病」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。