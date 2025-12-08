腹腔鏡修補手術 助妙齡女解除疝氣腹壓危機

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
新店慈濟醫師陳昱天說，肚臍為腹壁最薄弱位置之一，若周邊筋膜在先天發育時未完全閉合，或因後天因素導致腹壓升高，就容易形成肚臍疝氣。圖／新店慈濟醫院提供
新店慈濟醫師陳昱天說，肚臍為腹壁最薄弱位置之一，若周邊筋膜在先天發育時未完全閉合，或因後天因素導致腹壓升高，就容易形成肚臍疝氣。圖／新店慈濟醫院提供

新北41歲徐姓女子日前在他院進行婦科手術，不料術後卻發現肚臍周圍有突起，且有明顯疼痛，前往台北慈濟醫院一般外科就診。醫師透過臨床觸診，診斷為手術切口導致的肚臍疝氣，採用腹腔鏡修補手術治療，改善後隔天即平安出院。徐女有生育計畫，手術也降低未來孕期腹壓上升造成疝氣再度惡化風險，她近期順利懷孕，安心迎接新生命到來。

肚臍為腹壁最薄弱位置之一，若周邊筋膜在先天發育時未完全閉合，或因後天因素導致腹壓升高，就容易形成肚臍疝氣，使腹腔內的脂肪、網膜甚至腸段藉由薄弱處向外突出。

新店慈濟醫院醫師陳昱天指出，肚臍疝氣在成人疝氣中相對常見，約有20至50%成人可能有輕微肚臍疝氣，部分文獻顯示女性發生率略高於男性，比例可達 3：1。腹壓上升的因素包括反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期與多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等，均會增加發生風險。

曾接受腹部手術者若癒合不佳也會引發切口疝氣，臨床上，常見症狀包括肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時治療，嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血而引發敗血症。

以徐女為例，兩次婦科手術引發的切口疝氣，除影響日常生活，生育計畫也受影響，陳昱天醫師評估，若沒有妥適治療，疝氣很有可能在孕期間惡化，治療上會因胎兒在母體中而受限，唯有在懷孕前將疝氣修補完成，才能避免此風險。

疝氣 手術 醫師

