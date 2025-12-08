38歲女打瘦瘦針體重不減反增 醫揭「這原因」害她胖

瘦瘦針因顯著減重效果暴紅，隨之而來副作用常被忽略，38歲丁姓女子生完孩子體重回不去，為了瘦得快，前往診所施打俗稱「瘦瘦針」GLP-1類藥物，沒想到因惡心、嘔吐等副作用，導致失眠、情緒更不穩，體重不減反增2公斤，求助減重門診，醫師揪出她屬於壓力胖族群，透過減壓治療、改善睡眠，成功鏟肉5公斤。

收治病患的阮綜合醫院醫師洪櫻娟指出，丁女經營成衣事業，長期壓力使內分泌失衡、睡眠品質差，影響壓力賀爾蒙和瘦體素、飢餓素的分泌，治療重點並非增加藥物，而是協助調整壓力荷爾蒙，透過紓壓治療，壓力荷爾蒙逐漸降低，內分泌協調、睡眠改善，2個月瘦下5公斤。

洪櫻娟表示，瘦瘦針臨床觀察上，噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等生理不適狀況並不少見，食慾下降後的血糖波動，也會導致焦慮、易怒、情緒起伏大，若原本就承受高度壓力或有焦慮、憂鬱經驗者，更容易因身心負荷而出現情緒惡化、失眠加劇，萌生空虛感或自我否定。

包括體重變化不如預期、飲食限制，都可能成為壓力來源，心理因素與藥物副作用交互影響，更放大了焦慮情緒，有些人以為只是身體不舒服，但情緒已經受到影響，穩定壓力賀爾蒙，是最常被低估的減重關鍵。

洪櫻娟解釋，瘦瘦針原始用途是治療糖尿病的降血糖藥物，屬GLP-1胰高血糖素樣肽-1受體促效劑，能延緩胃排空、提升飽足感並抑制食慾，幫助控制體重，但副作用與適用條件常被簡化。

每個人的壓力源、心理狀態、生活節律不同，濫用恐讓身體與情緒一再陷入惡性循環，她提醒，施打前與醫師充分討論過去的情緒與心理狀態，了解壓力來源與生活作息，非常重要，施打後若出現憂鬱、失眠、無力或情緒失控，也應立即回診，而不是提高劑量。