每天健走萬步也沒用？醫點破「不易失智」的人兩項意外共同點

聯合新聞網／ 綜合報導
持續接收聽覺和視覺的刺激，與社會保持連結，是預防失智的關鍵。 示意圖／Ingimage
會不會罹患失智症只能聽天由命、與遺傳擺脫不了關係？根據日媒「Livedoor」報導，綜合診療專科醫師舛森悠近日在YouTube頻道「醫療大學」中指出，失智症並非無法預防。舛森醫師在影片中引用國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）於2020年公開的研究報告指出，導致失智症的原因裡，約有40%來自可調整的生活型態，而非先天遺傳。這項發現讓失智症逐漸成為「可經由介入延緩或預防的疾病」。

影片中也分享一名60多歲男性A先生的案例。A先生退休後，為了預防失智症，每天獨自健走一萬步，固定做報紙填字遊戲，甚至補充各種號稱有益大腦的營養品，看似相當自律。但數年後，他的認知功能仍明顯退化。舛森醫師指出，問題不在於努力不夠，而是缺少「一項關鍵」。

醫師強調，不易罹患失智症的人，往往有兩大共同特徵。第一是重視視覺和聽覺等五種感官刺激，第二是維持緊密的人際互動。他把大腦比喻為一座城市，來自視覺、聽覺等刺激，就像外界資訊不斷進入城市中，與他人的談話、交流，則相當於神經細胞之間部段傳遞各種訊號。若長期缺乏交流，即便有運動習慣，對大腦的刺激仍有限。

特別值得注意的是，若未及時處理聽力退化，會成為罹患失智症的重要風險因子之一。舛森醫師呼籲，及早矯正聽力、保持與人互動，遠比單靠運動或腦力訓練更為關鍵。總而言之，預防失智症的關鍵不只是「動腦、動身體」，而是與世界保持連結、在人際交流中讓大腦持續運轉，才是真正守護腦部健康的關鍵。

