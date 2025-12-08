本周氣溫上上下下 天氣風險：周末冷空氣挑戰冷氣團等級

本周受幾波冷空氣影響，氣溫變化大，北部及東北部受東北季風增強會轉雨降溫，中南部早晚溫差大，天氣風險公司天氣分析師林孝儒呼籲民眾隨天氣變化增添衣物，早出晚歸注意保暖。

林孝儒指出，今天起天氣有變化，今明再受東北季風南下增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨，尤其迎風北部沿海至東北部降雨影響較多，有大雨發生機會；中南部影響較小，多可維持晴時多雲。

今各地氣溫略下滑，北部至東部高溫約22-24度，低溫約17-19度；中南部高溫約25-28度，低溫約17-20度。這兩天北東部整日氣溫偏涼，中南部日夜溫差大。

周三東北季風短暫減弱，各地有一個天氣好轉空檔，林孝儒說，氣溫可再回升。周四、周五伴隨微弱東北季風南下影響，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫微幅下滑，預測高溫23-25度，低溫約19-20度；中南部可維持晴時多雲，高溫26-29度，低溫約17-20度，日夜溫差變化大。

林孝儒指出，周末東北季風進一步增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部晴時多雲；周日乾冷空氣南下移入後，迎風面北、東部降雨可望減緩，同時環境轉乾有利輻射冷卻效應發生，各地氣溫進一步下滑轉冷。目前預測此波冷空氣有機會達冷氣團等級，但仍屬觀察期，轉冷趨勢明顯、強度未定；建議持續關注最新預報並視情況加強保暖或調整行程彈性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。